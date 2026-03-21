Diễn viên Thanh Bình sinh năm 1985, vốn theo học ngành y nhưng đam mê diễn xuất nên quyết định rẽ hướng. Năm 2007, anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Sau khi ra trường, anh bắt đầu từ những vai quần chúng, vai phụ trước khi khẳng định được thực lực để đảm nhận các vai chính trên sân khấu và phim truyền hình.

Ngoài hoạt động tại Sân khấu kịch IDECAF, anh tham gia diễn xuất ở các phim: Bố là tất cả, Ngõ vắng, Nó là con tôi, Tình ca phố, Con gái bố già...

Năm 2020, Thanh Bình gặp tai nạn phim trường khi diễn cảnh nhảy từ độ cao 2m. Do sự cố ngoài ý muốn, diễn viên té ngã, dẫn đến vỡ sụn gối và chảy máu mắt phải cấp cứu.

Tai nạn khiến anh gián đoạn công việc đóng phim trong thời gian dài. Đến nay diễn viên vẫn chịu nhiều di chứng, cản trở quá trình làm nghề hay tập luyện thể thao.

Chia sẻ với VietNamNet, Thanh Bình kể 2-3 năm gần đây anh kín tiếng, ít xuất hiện ở các sự kiện hay trên truyền thông, chỉ âm thầm đóng phim.

Có lúc diễn viên muốn tạm nghỉ phim để tập trung công việc khác. Nhưng anh làm nghề hơn 20 năm, diễn xuất đã ăn vào máu nên vẫn gắn bó đến nay.

Về đời tư, Thanh Bình từng có cuộc hôn nhân với diễn viên Ngọc Lan. Cả hai đính hôn năm 2016 và có chung con trai Louis vào năm 2017. Sau 3 năm chung sống, họ quyết định "đường ai nấy đi" vào năm 2019 do không tìm được tiếng nói chung.

Thanh Bình không xem chuyện dang dở là thất bại mà quan niệm khi hết duyên thì nên chia tay êm đẹp. Hậu ly hôn, anh và vợ cũ giữ quan hệ bạn bè, cư xử văn minh để chăm lo con.

Diễn viên Thanh Bình và con trai - bé Louis.

Nam diễn viên 8X thừa nhận chưa thực sự mở lòng cho một mối quan hệ mới. Hiện ưu tiên lớn nhất của anh là công việc và dành thời gian chăm sóc con trai.

"Những người từng một lần dang dở như tôi luôn khao khát một hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng cũng phải thuận theo tự nhiên. Nếu có mối quan hệ viên mãn tôi sẽ chia sẻ, còn hiện vẫn chưa nên tôi xin giữ cho riêng mình”, Thanh Bình nói.

Ngoài đóng phim, Thanh Bình còn kinh doanh và thử sức ở 1 số lĩnh vực. Dù bận rộn, anh mỗi cuối tuần dành thời gian đưa con trai đi chơi, ăn uống để duy trì tình cảm cha con.

Gần đây, Thanh Bình trở lại màn ảnh nhỏ trong tập phim Nghi ngờ (thuộc series Phim ngắn cuối tuần) của Đài Vĩnh Long. Anh vào vai Khải, một người đàn ông yêu vợ nhưng vì áp lực 10 năm chưa có con cùng những lời bàn tán của xã hội đã trở nên đa nghi.

Đỉnh điểm của bi kịch khi Khải bí mật làm xét nghiệm ADN vì thấy con không giống mình, gây ra tổn thương sâu sắc cho người vợ. Thanh Bình thể hiện trọn vẹn các cung bậc cảm xúc từ hoang mang, nghi ngờ đến hối hận muộn màng và nỗ lực hàn gắn tổ ấm.

Thanh Bình là gương mặt quen thuộc của series này từ những ngày đầu tiên. Nam diễn viên đánh giá cao kịch bản, tính nhân văn của dự án vì gửi gắm bài học đến khán giả qua từng tập phim.

Trailer phim "Nghi ngờ" có Thanh Bình tham gia

Ảnh, clip: NVCC