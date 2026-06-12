Theo HK01, Trần Mẫn Nhi qua đời sáng 12/6 tại bệnh viện Prince of Wales, Hong Kong trong vòng tay của gia đình. Thông tin được 2 con trai của nữ diễn viên thông báo trên mạng xã hội.

Diễn viên Trần Mẫn Nhi qua đời sau 2 năm mắc bệnh nan y.

Theo nguyện vọng của Trần Mẫn Nhi, tang lễ được tổ chức riêng tư, kín đáo, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết tham dự.

Diễn viên Trần Mẫn Nhi qua đời sau 5 năm kể từ khi chồng bà - tài tử Liêu Khải Trí mất vì căn bệnh ung thư.

“Cuối cùng cha mẹ đã được đoàn tụ bên nhau. Mong cha mẹ bình an trên thiên đường, không còn chịu đau đớn nữa”, con trai diễn viên chia sẻ.

Dịp sinh nhật năm ngoái, Trần Mẫn Nhi tiết lộ bà vừa trải qua 1 cuộc đại phẫu lớn vì mắc bệnh nan y. Dù sức khỏe suy yếu, diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan, kiên cường đối diện bệnh tật.

Trần Mẫn Nhi bên 2 con trai. Dù bệnh tật, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Sinh thời, Trần Mẫn Nhi từng chứng kiến nhiều người thân, bạn bè lần lượt qua đời, cảm nhận cuộc sống vô thường. Do đó, bà đã tổ chức 1 buổi lễ tiễn đưa cho chính mình để kịp gặp gỡ mọi người.

“Tôi biết việc nói lời tạm biệt quan trọng thế nào. Khi vẫn còn cơ hội giãi bày những lời nói trong lòng cũng để giúp người ta giảm bớt nỗi đau chia ly”, bà chia sẻ.

Trần Mẫn Nhi và Liêu Khải Trí kết hôn năm 1987, có 3 người con. Tuy nhiên, con trai út họ qua đời vì căn bệnh ung thư bạch cầu. Diễn viên Trần Mẫn Nhi vì quá đau buồn trước cái chết của con trai đã mắc chứng trầm cảm nặng. Suốt nhiều năm, Liêu Khải Trí vừa cật lực kiếm tiền và dành toàn bộ thời gian bên vợ con.

Trần Mẫn Nhi và chồng - cố tài tử Liêu Khải Trí. Ông qua đời năm 2021 vì ung thư.

Sau khi chồng qua đời, Trần Mẫn Nhi vì đau buồn nên tinh thần cũng tuột dốc, sức khỏe suy kiệt. Bà phát hiện mắc bệnh nan y và tích cực điều trị suốt 2 năm qua.

Trần Mẫn Nhi sinh năm 1960, là diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hoa ngữ. Bà nổi tiếng từ thập niên 1980 với các vai diễn trong phim cổ trang.

Sau khi lập gia đình, Trần Mẫn Nhi gần như rút lui khỏi showbiz. Bà chỉ thỉnh thoảng tham gia những vai diễn nhỏ trong các bộ phim điện ảnh để đỡ nhớ nghề và dành nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội.

Clip Trần Mẫn Nhi trong lần phỏng vấn cuối cùng

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu