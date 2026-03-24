Ngày 24/3, kênh VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam) công bố chiến lược đổi mới nội dung năm 2026 với định hướng tái cấu trúc toàn diện các khung giờ phát sóng theo hướng chuyên biệt, gia tăng tính ứng dụng và lan tỏa tri thức tới công chúng. Điểm nhấn xuyên suốt là việc lấy khoa học làm nền tảng để phân tích, lý giải các vấn đề đời sống từ đó đưa ra những gợi mở hành động thiết thực.

Theo nhà báo Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc VTV năm 2026, VTV2 triển khai hàng loạt dải giờ phát sóng chuyên biệt, định vị mỗi khung giờ như một điểm hẹn tri thức với nội dung rõ ràng, phục vụ từng nhóm đối tượng khán giả. Các chương trình hướng tới việc sử dụng lăng kính khoa học để giải mã bản chất vấn đề, góp phần hiện thực hóa thông điệp "VTV2 - Tri thức kiến tạo tương lai".

Ở khung giờ nông nghiệp, chương trình Bạn của nhà nông (16h45 hằng ngày) với hành trình hơn 30 năm phát sóng được làm mới toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại. Trung Ruồi là nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình này.

Tại họp báo công bố, diễn viên Trung Ruồi bày tỏ niềm vui và hy vọng ê-kíp chương trình sẽ mời thêm nhiều nghệ sĩ xuất hiện để cùng lan toả thông điệp của kênh.

Hai chuyên mục mới là điểm nhấn đáng chú ý: Tôi là nông dân, khắc họa chân dung người nông dân thời kỳ mới và Hỏi đáp cùng chuyên gia đóng vai trò cầu nối giữa bà con và các chuyên gia, giải đáp trực tiếp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất.

Ở khung giờ gia đình, chương trình Những bông hoa nhỏ (18h15 hằng ngày) được định vị như khoảng thời gian gắn kết các thế hệ. Trong 15 phút mỗi số, chương trình mang đến các nội dung phong phú như hoạt hình, trò chơi, phim thiên nhiên và thế giới động vật. Đặc biệt, âm nhạc thiếu nhi với giai điệu vui tươi, ca từ gần gũi giúp trẻ vừa giải trí vừa hình thành thói quen tốt, phát triển trí tưởng tượng và tiếp nhận kiến thức mới.

Ngay sau đó, Chuyện nhà thời nay (18h30 hằng ngày) mang đến một hướng tiếp cận mới với thể loại talk-reality. Chương trình phản ánh những vấn đề xã hội có thật trong đời sống gia đình. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh: Còn tình thân là còn tất cả, gia đình không giải quyết mọi vấn đề nhưng luôn là nơi cùng nhau vượt qua.

Trong khung giờ tối, Hiểu sâu - Sống chất (20h từ thứ Hai đến thứ Sáu) tiếp tục là điểm nhấn với cách tiếp cận khoa học nhưng gần gũi. Chương trình lựa chọn những chủ đề thiết thực như tài chính, sức khỏe, an toàn đời sống, đặt ra các câu hỏi trực diện như: Bảo hiểm nhân thọ - Lừa đảo hay cứu cánh, Đầu tư tiền ảo - Cơ hội hay rủi ro.

S-Tech – Sóng công nghệ (20h30 các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Sáu) truyền tải thông điệp “Công nghệ không xa vời. Công nghệ là câu chuyện của chúng ta”.

Trong khi đó, Cảnh giác 247 (20h30 thứ Bảy) khai thác đề tài an ninh - xã hội theo hướng mới, kết hợp yếu tố điều tra và phân tích tâm lý tội phạm. Mỗi tập là một hồ sơ vụ án, được xây dựng như phim tài liệu hình sự ngắn, giúp khán giả nhận diện và phòng tránh các chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Ba chương trình VTV Sống khỏe, Dinh dưỡng cho người Việt và Chat với bác sĩ (phát sóng 8h00 và 21h15 hằng ngày) tiếp tục được nâng cấp với nhiều điểm mới.

Dự kiến trong tháng 4, kênh sẽ triển khai thêm các dải giờ tư vấn trực tiếp trên cả sóng truyền hình và nền tảng số, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như giáo dục, sức khỏe, pháp luật, tài chính và việc làm.