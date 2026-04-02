Ngày 2/4, Sinchew đưa tin nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ (39 tuổi) trở thành tâm điểm tranh luận sau khi mất kiểm soát cảm xúc trong một buổi livestream bán hàng.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, cô liên tục quảng bá sản phẩm mỹ phẩm, nhấn mạnh chính sách dùng thử 7 ngày, tặng bảo hiểm vận chuyển và cho phép trả hàng nếu không hài lòng. Tuy nhiên, dù lượng người xem đông, số đơn đặt mua không đáng kể khiến nữ diễn viên tỏ ra sốt ruột.

Buổi livestream gây tranh cãi:

Một số khán giả thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không thanh toán, đồng thời đặt nhiều câu hỏi chất vấn. Trương Vũ Kỳ nhiều lần thúc giục chốt đơn nhưng không đạt hiệu quả.

Khi được nhân viên đề nghị cho người xem thêm thời gian cân nhắc, cô bất ngờ tỏ thái độ khó chịu và lớn tiếng ngay trên sóng: “Cho cái gì mà cho! Cho rồi vẫn không thanh toán, tức chết”, “Nói nhẹ không nghe, nói nặng cũng không nghe, vậy đi mua chỗ khác đắt hơn đi”. Sau đó, nữ diễn viên quay lưng về máy quay, dừng giới thiệu sản phẩm, trong khi nhân viên đứng cạnh im lặng khiến không khí trở nên gượng gạo.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng phản ứng của Trương Vũ Kỳ thiếu chuyên nghiệp. Một số cư dân mạng còn cho rằng giá sản phẩm trong buổi livestream bị nâng cao bất thường, làm dấy lên nghi vấn cố tình tăng giá.

Trương Vũ Kỳ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp.

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987 tại Sơn Đông, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Thượng Hải. Cô được chú ý khi tham gia Siêu khuyển thần thông của Châu Tinh Trì, sau đó ghi dấu ấn qua Mỹ nhân ngư, Bạch Lộc Nguyên, Tai trái...

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên còn gây chú ý khi từng kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An rồi ly hôn, sau đó trải qua cuộc hôn nhân ngắn với doanh nhân Viên Ba Nguyên.