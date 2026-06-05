Từng quen mặt với khán giả truyền hình qua hàng loạt vai diễn phản diện trong phim Chuyện phố phường, Lãnh địa đen (series Cảnh sát hình sự), Dòng sông phẳng lặng, Những người độc thân vui vẻ, Ngõ lỗ thủng, Nhà có nhiều cửa sổ, Hoa cỏ may, Khi đàn chim trở về... diễn viên Tùng Dương bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào năm 2018. Sau đó, anh lui về hậu trường, miệt mài viết kịch bản và tận hưởng một cuộc sống chậm rãi hơn.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, nam diễn viên có những chia sẻ vô cùng chân thành về ngã rẽ cuộc đời, sự chiêm nghiệm về hôn nhân và niềm hạnh phúc bình dị ở tuổi ngũ tuần.

Diễn viên Tùng Dương và vợ thứ 4.

- Dạo này, khán giả thấy anh thường xuyên đăng tải việc bán hàng trên mạng xã hội. Cuộc sống hiện tại của anh diễn ra như thế nào sau khi rời xa màn ảnh?

Việc bán hàng trên Facebook với tôi chủ yếu là cho vui thôi, lượng tương tác cũng không nhiều. Tôi chỉ túc tắc bán vài món đồ, coi như có thêm công việc để giao lưu với mọi người.

Tôi đã giải nghệ từ năm 2018. Dù sau đó vẫn nhận được nhiều lời mời nhưng tôi đều từ chối. Lý do chính là vì vấn đề sức khỏe. Bác sĩ không cho phép tôi làm việc trong môi trường áp lực cao nữa. Căn bệnh tim mạch khiến tôi không thể chịu đựng được nhiệt độ quá nóng bức hay cường độ làm việc khắc nghiệt trên phim trường.

Tôi sống cùng con gái út và con riêng của vợ nhưng chúng tôi đối xử công bằng, không phân biệt con chung và con riêng, cố gắng để các con đều cảm nhận được tình yêu thương.

Từng có thời gian sống thiếu điều độ, ăn uống và nghỉ ngơi không khoa học, tôi bây giờ đã quen với những bữa cơm nhà đúng giờ, giấc ngủ đều đặn. Ba năm bên nhau, sức khỏe của tôi cải thiện rõ rệt. Mỗi lần tôi đi khám định kỳ, vợ luôn ở bên.

Hàng ngày, chúng tôi chia sẻ với nhau từng sở thích nhỏ, dành thời gian cùng nhau đọc kinh. Người đi qua đổ vỡ thường trân trọng hạnh phúc hơn. Chúng tôi biết ơn từng giây, từng phút được ở bên nhau.

- Chuyên trị những vai diễn phản diện, gai góc trên phim, có bao giờ anh bị tính cách nhân vật "ám" vào cuộc sống đời thực?

Không hề, ngoài đời tôi đâu có gai góc và mưu mô như trên phim. Bất cứ ai tiếp xúc và chơi thân đều biết bản chất con người thật của tôi hiền lành. Tất nhiên, với nhiều khán giả, họ bị ấn tượng quá mạnh bởi nhân vật nên có thể sẽ đánh giá tôi qua lăng kính đó. Nhưng tôi cũng không bận tâm lắm việc người ngoài nghĩ gì, chỉ biết sống đúng với bản thân mình thôi.

- Phải dừng lại sự nghiệp diễn xuất khi đã có nhiều dấu ấn trong lòng khán giả, có bao giờ anh thấy nuối tiếc hay chới với?

Nhớ nghề, cồn cào thì có nhưng tiếc thì không. Tôi nghĩ rằng duyên của mình với nghề diễn đến đây là hết rồi. Bản thân vợ chồng tôi đều là người theo đạo Tin lành nên tin vào sự sắp đặt của Chúa. Khi Ngài đã đưa ra một lời cảnh báo về sức khỏe, tốt nhất nên dừng lại để tập trung chăm lo cho cơ thể của mình.

Từ tập thể dục, đi chơi hay đến bệnh viện, diễn viên Tùng Dương đều có vợ ở bên.

- Đi qua những thăng trầm trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên, sự từng trải của một người đàn ông tuổi ngũ tuần đã làm thay đổi định nghĩa về tình yêu và hôn nhân của anh ra sao?

Tuổi trẻ ai cũng có lúc bồng bột, đặc biệt là với những người làm nghệ thuật. Ngày xưa, khi cái "tôi" của quá cao, luôn đòi hỏi người kia phải thấu hiểu mình. Nhưng khi vỡ lẽ ra nhiều điều, tôi mới thấy việc bắt người khác hiểu mình – trong khi bản thân không chịu làm điều ngược lại để thấu hiểu họ – chính là một sự cưỡng cầu.

Bây giờ, tình yêu và hôn nhân đối với tôi là một cuộc sống mà cả hai ở bên cạnh nhau để thấu hiểu chứ không phải để đòi hỏi. Khi biết hạ cái "tôi" xuống, cuộc sống mới hài hòa được. Mình không thể chung sống dưới một mái nhà, tối lửa tắt đèn có nhau mà cứ cãi vã mãi.

- Hiện tại đang là bố của 4 cô con gái, anh thấy vai trò làm cha của mình ngày hôm nay có gì khác biệt so với Tùng Dương của những năm tháng tuổi trẻ?

Khác rất nhiều chứ, ngày xưa tôi bận rộn với công việc xã hội, mải miết kiếm tiền, chạy theo đủ thứ bên ngoài nên đôi khi bị lơi lỏng sự quan tâm dành cho con cái. Còn bây giờ, cuộc sống bình lặng hơn, tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân và đặc biệt là lo cho các con. Tôi quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư tình cảm của các con nhiều hơn, thay vì chỉ bận tâm đến những huyên náo ngoài kia.

- Không còn đứng trước ống kính, anh duy trì đam mê nghệ thuật của mình như thế nào?

Tôi vẫn đang viết kịch bản đều đặn. Trước đây một năm tôi có thể viết 2-3 kịch bản nhưng bây giờ tôi dành thời gian đầu tư kỹ lưỡng hơn để có những sản phẩm thực sự chất lượng, không chạy theo số lượng nữa. Thể loại tôi viết khá đa dạng: từ hình sự, tâm lý xã hội cho đến hài kịch. Tôi từng có các kịch bản dựng thành phim như Những đóa quân tử lan, Kẻ tàng hình, Sức mạnh huyền bí, Vực thẳm vô hình. Gần đây nhất, tôi vừa hoàn thành một kịch bản phim dài 33 tập và hiện dự án đang trong giai đoạn tiền kỳ để chuẩn bị bấm máy trong TPHCM.

- Tình hình sức khỏe hiện tại của anh thì sao? Đi qua những thăng trầm, anh định nghĩa thế nào về sự viên mãn trong cuộc sống?

Bệnh của tôi là mãn tính nên nhìn chung vẫn sống chung với nó nhưng hiện tại mọi thứ rất ổn định. Vài tháng tôi đi khám định kỳ một lần chứ không phải chạy cấp cứu như ngày xưa. Chiều nào hai vợ chồng tôi cũng đi tập thể dục cùng nhau, ngày đi bộ, ngày đi bơi để rèn luyện sức khỏe.

Cuộc sống của tôi bây giờ bình an. Hai vợ chồng đi đâu, làm gì cũng có nhau. Hạnh phúc đối với tôi bây giờ vô cùng bình dị: không cần phải giàu sang phú quý, chỉ cần một cuộc sống an yên, có sức khỏe và sự thấu hiểu là đủ. Như tôi vẫn thường nói, sự giải phóng tinh thần mới là điều quan trọng nhất. Rất nhiều người giàu có nhưng cuộc đời họ vẫn đau khổ vì tinh thần không được giải phóng. Tôi bằng lòng với những gì mình đang có và với tôi, đó chính là viên mãn.