Hòn đảo hoang sơ, được ví như Maldives của Việt Nam

Từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) bước vào mùa đẹp nhất - trời nắng, ít mưa, biển lặng, thu hút đông đảo du khách ghé thăm.

Không chỉ có Cù Lao Ré (đảo Lớn) - vốn nổi tiếng với các điểm như chùa Hang, cổng Tò Vò, hang Câu, nơi đây còn sở hữu đảo An Bình (đảo Bé). Đây là điểm đến gây bất ngờ với vẻ đẹp hoang sơ, nước biển xanh như ngọc và được ví như “Maldives của Việt Nam”.

Đảo Bé Lý Sơn nằm cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý về phía Tây Bắc, có diện tích chừng 0,69km2. Đúng như tên gọi - đảo An Bình, nơi đây không ồn ào, không tấp nập dân cư. Cuộc sống trên đảo bình dị, mộc mạc với những ngôi nhà nhỏ nằm hướng ra biển để đón nắng, gió.

Đảo Bé Lý Sơn được du khách ví như "thiên đường" du lịch giữa biển khơi. Ảnh: Linh Trang

Người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, trồng rau màu, hành, tỏi. Ít năm trở lại đây, khoảng 10 hộ dân trên đảo bắt đầu mở homestay, kinh doanh lưu trú và một số dịch vụ du lịch.

Mạnh Tiến Khôi - nhà sáng tạo nội dung du lịch tại TPHCM, vừa có chuyến khám phá Lý Sơn 4 ngày 3 đêm cùng bạn thân. Dù từng đi nhiều hòn đảo nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới, anh vẫn bất ngờ với vẻ đẹp của đảo Bé ở Lý Sơn.

Anh cho biết, vì tò mò trước danh xưng “Maldives của Việt Nam” nên đã quyết định trải nghiệm. “Hòn đảo vượt mọi kỳ vọng. Dù chỉ cách đảo Lớn 15 phút đi ca nô, nhưng không khí hoàn toàn khác biệt, yên tĩnh và vẫn giữ được vẻ hoang sơ hiếm thấy”, anh chia sẻ.

Anh Khôi bị thu hút bởi những bãi cát trắng và làn nước trong xanh thấy đáy trên hòn đảo. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi

Du khách có thể di chuyển bằng ca nô cao tốc từ đảo Lớn đến đảo Bé chỉ trong 15 phút với chi phí 150.000-170.000 đồng/người/khứ hồi. Thế nhưng, nhiều người còn e ngại vì sóng ở khu vực này khá lớn, cộng thêm tốc độ nhanh của ca nô nên dễ say sóng.

Thêm vào đó, các loại hình dịch vụ trên đảo Bé chưa đa dạng nên đa phần khách thường chỉ sang vui chơi trong ngày, không lưu trú qua đêm. Hầu hết, khách ở lại đảo Bé là những người muốn khám phá đời sống bản địa, tận hưởng sự bình yên, mộc mạc của đảo.

Do được hình thành bởi quá trình phun trào núi lửa, đảo Bé sở hữu những bãi đá nham thạch độc đáo. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi

7h30, từ đảo Lớn, anh Khôi di chuyển sang đảo Bé. "Hòn đảo sở hữu những bãi cát trắng, nước biển trong vắt, chuyển sắc từ xanh ngọc bích đến xanh lam sẫm, có thể nhìn thấy rõ từng lớp đá dưới đáy", nam du khách ấn tượng ngay khi đặt chân tới đảo.

Sau khi nhận phòng tại homestay (chi phí 650.000 đồng/2người/đêm), anh Khôi thuê xe máy điện (150.000 đồng/ngày) để lang thang khám phá các điểm ấn tượng trên đảo như cây bàng ven biển, tường bích họa quanh làng, uống cà phê, khám phá Bãi Ngang, hàng hoa giấy nở rộ…

Buổi chiều, nam du khách vui chơi ở Bãi Tây, chèo kayak gần cảng và chờ ngắm hoàng hôn.

Hiện nay, tại đảo Bé có một số dịch vụ du lịch để du khách trải nghiệm như chèo SUP, thuyền kayak, chèo thuyền thúng với mức giá phải chăng. Du khách cũng không nên bỏ lỡ lặn biển ngắm san hô.

Hoàng hôn bình yên trên đảo Bé. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi

Những "điều bất thường thú vị trên đảo"

Sau 2 ngày 1 đêm khám phá, anh Khôi nhận ra nhiều “điểm bất thường thú vị”.

Trên đảo chỉ có một quán bán đồ ăn sáng và thường hết hàng từ khoảng 7h. Vì vậy, du khách muốn ăn bún hay bánh xèo phải dậy sớm. Giá cả ở đây khá rẻ, bún đầy đặn thịt, chả cá khoảng 25.000 đồng, bánh xèo 3.500 đồng/chiếc.

Anh cũng lưu ý nên mang theo tiền mặt vì quán chưa nhận chuyển khoản. Ngoài ra, đảo không có nhà hàng như đảo Lớn, du khách thường đặt bữa trưa, tối tại homestay.

Bữa cơm tối anh Khôi đặt tại homestay trên đảo. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi

Đảo có diện tích nhỏ nên người dân chủ yếu đi bộ hoặc di chuyển bằng xe đạp, xe máy. Du khách có thể để xe ở bất cứ đâu mà không lo bị mất cắp, bởi việc vận chuyển trái phép xe máy ra khỏi đảo gần như bất khả thi.

Anh Khôi cho biết, trên đảo chủ yếu là các homestay nhỏ, quy mô vài phòng, chưa có khu nghỉ dưỡng chuyên nghiệp, tiện nghi như nhiều nơi khác. Tuy vậy, anh ấn tượng với sự nhiệt tình, hiếu khách của người dân địa phương. Các phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng, xinh xắn, có điều hòa...

"Mình được biết, hòn đảo hiện nay vẫn còn khan hiếm nước ngọt, người dân phải tận dụng thêm lu để chứa nước mưa. Nhiều thời điểm, họ phải mua nước ngọt từ đảo Lớn sang với giá 200.000 đồng/m3. Khi biết điều này, chúng mình cố gắng dùng nguồn nước hợp lý, không lãng phí", anh Khôi cho biết.

Nam du khách cho rằng, đảo Bé là nơi rất phù hợp với những ai muốn "tạm trốn" khỏi cuộc sống xô bồ. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi

Chị Bùi Thị Hương (41 tuổi), người dân địa phương, chủ một homestay trên đảo chia sẻ: Vì trên đảo Bé không có chợ nên rất ít hàng quán hoạt động. Khi du khách đặt trước, chủ các homestay mới đặt mua thức ăn từ đảo Lớn qua. Chị cũng xác nhận, nước ngọt "rất quý" với người dân đảo. Tuy nhiên các homestay thường chuẩn bị nguồn nước đủ để phục vụ du khách, ngay cả mùa cao điểm.

"Bà con trên đảo vẫn còn mộc mạc, chất phác lắm. Chúng tôi hy vọng chính vẻ đẹp hoang sơ, bình yên của đảo và lòng mến khách của mình có thể níu chân du khách", chị tâm sự.

Vách đá núi lửa là địa điểm check-in nổi tiếng ở đảo Bé. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi

Gần đây, hình ảnh về đảo Bé được chia sẻ rầm rộ trên các hội nhóm du lịch. Từ tháng 3/2026, lượng khách quan tâm, tìm đặt phòng tại đảo tăng đáng kể. Hiện tại, homestay của gia đình chị Hương đã được đặt kín trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5. Các homestay khác trên đảo cũng thông báo hết phòng dịp này.