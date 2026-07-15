Nhiều cửa hàng kim cương tại TPHCM đóng cửa

Sau khi theo dõi nhiều thông tin trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thu Huyền, ngụ tại phường An Hội Tây, TPHCM đang tính bán chiếc nhẫn kim cương, dù không có gánh nặng về mặt tài chính.

Chị Huyền cho biết, cách đây hai năm, chị mua chiếc nhẫn này tại khu chợ An Đông với giá hơn 210 triệu đồng, đầy đủ giấy tờ kiểm định. Dù vậy, trước làn sóng về tính minh bạch của kim cương và vì không có nhiều kiến thức chuyên môn về sản phẩm, chị vẫn quyết định bán cả hạt và nhẫn dù giá giảm khoảng 20% so với thời điểm mua.

“Nếu so cùng thời điểm mua giữa vàng và chiếc nhẫn kim cương này, tôi lỗ khá nhiều”, chị Huyền nói.

Không chỉ chị Huyền, trong các hội nhóm trên mạng xã hội với tên "Hội nghiện kim cương", “Hội mua bán kim cương”, nhiều người bày tỏ sự lo ngại về tính chứng thực, thanh khoản của thị trường này, nhất là khi nhiều cửa hàng kim cương nổi tiếng bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động.

Trên thực tế, nhiều năm qua, thị trường kim cương của Việt Nam vốn có nhiều dấu hỏi về tính minh bạch trong việc thẩm định giá trị sản phẩm cũng như giá cả chênh lệch giữa mua vào và bán ra.

Nỗi lo càng lên cao từ giữa tháng 5/2026, sau một phiên livestream trên mạng xã hội liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương của cửa hàng Vàng bạc Kim Lý - thương hiệu lâu năm tại TPHCM, thị trường giao dịch kim cương, đặc biệt ở phân khúc thứ cấp, ghi nhận nhiều biến động.

Ở thời điểm cao trào, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương tại TPHCM bất ngờ tạm đóng cửa. Không ít khách hàng đổ xô đến các cửa hàng để xác minh thông tin hoặc bán lại kim cương với mức giá thấp hơn kỳ vọng để thu hồi một phần vốn.

Cửa hàng kim cương Ngọc Châu Âu thông báo tạm đóng cửa. Ảnh: Thu Hà

Đầu tháng 6, cửa hàng kim cương Long Ngọc Luxury thông báo sẽ tạm đóng cửa hai ngày, từ 6-7/6 để nâng cấp cửa hàng. Tuy nhiên, tới 8/6, đại diện đơn vị này thừa nhận khủng hoảng của thị trường là “ngoài tầm kiểm soát”, do đó không thể khắc phục khó khăn hiện tại và doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TPHCM thông báo khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), vì liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương.

Dù ngay sau đó, ban lãnh đạo PNJ khẳng định không liên quan đến 28.000 viên kim cương nhập lậu và chỉ nhập khẩu kim cương qua đường chính ngạch từ các nhà cung cấp tại Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc) với đầy đủ chứng từ, nhưng người dùng và nhà đầu tư vẫn rất hoang mang.

Đáng chú ý, trong ngày 14/7, ba chủ cơ sở kinh doanh vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu cùng một giám định viên đã bị khởi tố vì liên quan đến vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia trên. Ngay sau thông tin này, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là các cửa hàng của Kim Lý, Ngọc Tâm đóng cửa, dù sáng 14/7 vẫn hoạt động bình thường.

Đối với Ngọc Châu Âu, ngày 11/7, thương hiệu này ra thông báo tạm dừng hoạt động trong 2 tuần (từ 11-24/7) để sắp xếp lại hệ thống vận hành và hoàn thiện lại quy trình nội bộ.

Thông báo được dán trên cửa hàng, do bà Hoàng Thanh Nga - Nhà sáng lập và giám đốc điều hành Ngọc Châu Âu ký, nêu rõ, việc tạm dừng này là để rà soát, sắp xếp lại công tác nội bộ, nâng cấp hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trước khi mở cửa trở lại.

Một số cửa hàng kim cương đang hoạt động.

Ghi nhận của PV vào chiều 14/7 cho thấy, ngoài một số doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, phần lớn cửa hàng kinh doanh kim cương trên tuyến đường An Dương Vương (phường An Đông, TPHCM) hoặc các tuyến đường Lý Thường Kiệt (TPHCM) đã mở cửa trở lại và hoạt động bình thường.

Một số thương hiệu kim cương lâu năm như Tierra Diamond,, GIV, Thế giới kim cương hoặc các đơn vị kinh doanh như Uy Diamond, Quyên Diamond... vẫn ghi nhận lượt khách tham gia giao dịch.

Dù vậy, các chuyên gia dự đoán sự việc trên có thể khiến tâm lý người tiêu dùng thận trọng hơn đối với các sản phẩm trang sức kim cương.

Làm sao để hạn chế rủi ro với kim cương?

Trao đổi với PV VietNamNet, TS Huỳnh Thanh Điền, giảng viên Đại học Nguyễn Tất Thành, cho rằng thị trường giao dịch kim cương đang bị ảnh hưởng lớn bởi làn sóng tâm lý người dùng.

Ông Điền phân tích, rủi ro lớn nhất đối với thị trường này chính là khoảng cách thông tin giữa người mua và người bán. Hiện nay, thông tin về nguồn gốc, chất lượng, giá cả giao dịch mua bán, giấy kiểm định thường được bên bán nắm giữ và cung cấp cho người mua. Điều này có nghĩa người mua đang tin vào những thông tin do doanh nghiệp cung cấp, dẫn đến nguy cơ rủi ro sau này, không loại trừ trường hợp giấy kiểm định bị làm giả.

Chưa kể, “giấy chứng nhận kiểm định” thực tế không phải là “giấy xác minh nguồn gốc” của kim cương. Chính vì thế, theo TS Điền, để tạo uy tín kinh doanh, các doanh nghiệp cần có sự ràng buộc pháp lý về chính sách mua bán, nhất là trong trường hợp đóng cửa dừng hoạt động.

Ông Điền lưu ý, thị trường giao dịch kim cương của người tiêu dùng phụ thuộc vào cách thị trường - doanh nghiệp và cơ quan quản lý phản ứng sau đó.

Đối với phương diện quản lý nhà nước, TS Điền đề xuất, cần có một cơ chế quản lý riêng biệt đối với thị trường giao dịch kim cương, đá quý, nhất là việc xây dựng các tiêu chuẩn về công ty kiểm nghiệm độc lập, các tiêu chuẩn về chứng nhận, truy xuất nguồn gốc.

Tương tự, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhìn nhận, khác với vàng, thị trường kim cương đang có nhiều bất cân xứng về tính tích lũy tài sản và khả năng thanh khoản chậm hơn vàng. Do đó, người dân không nên giao dịch tại “chợ đen” hoặc mua đầu cơ theo các hội nhóm.