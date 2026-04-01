Màn trình diễn Pháo hoa - một trong nhiều "đặc sản" thu hút du khách đến với Cát Bà.

“Cách mạng xanh” về hạ tầng giao thông

Để cán mốc 4,75 triệu lượt khách trong năm 2026, Cát Bà đang nỗ lực nâng cấp hạ tầng giao thông, qua đó tối ưu khả năng tiếp cận và di chuyển trên đảo, hướng tới mục tiêu "đảo không phát thải" năm 2030.

Đột phá đầu tiên nằm ở cửa ngõ ra đảo. Thay vì phải chờ phà hàng giờ vào mùa cao điểm, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long đã rút ngắn thời gian di chuyển của khách xuống còn 10 phút; góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tại bến phà và hạn chế lượng khí thải từ phương tiện cá nhân.

Đây mới chỉ là 2 trong số 5 ga của toàn tuyến cáp treo dự kiến dài 21km nối liền Cát Hải và trung tâm Cát Bà. Sau khi hoàn thiện, công trình sẽ giúp du khách “một bước ra đến Cát Bà”.

Hạ tầng nội đảo cũng được “xanh hoá” đồng bộ. Từ ga cáp treo Phù Long, xe bus điện do Sun Group vận hành sẽ đón khách vào thẳng trung tâm. Tại đây, xe buggy và xe đạp dần thay thế các phương tiện truyền thống, trả lại cho Cát Bà không gian yên tĩnh, trong lành.

Chính cuộc "cách mạng xanh” về phương tiện giao thông tại Cát Bà đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách. Anh Jean‑Luc Moreau, du khách người Pháp đã 3 lần ghé thăm đảo, không giấu được sự bất ngờ: “Không khí trong lành và yên tĩnh hơn trước nhiều. Lộ trình từ cáp treo nối chuyến bằng xe bus điện về trung tâm diễn ra rất thuận lợi”, anh nói.

Cùng với đó, các tuyến tàu cao tốc mới kết nối Vịnh Hạ Long - Vịnh Lan Hạ và Cát Bà được bổ sung nhằm đa dạng hóa lựa chọn di chuyển cho du khách.

Cát Bà cũng hướng đến chinh phục phân khúc khách cao cấp với kế hoạch đầu tư bến du thuyền, cảng tàu Gia Luận và nâng cấp bến tàu Bến Bèo. Lộ trình thay thế tàu chạy dầu bằng tàu điện hoặc tàu giảm phát thải cũng đang được nghiên cứu nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Net Zero”.

Đánh giá về chiến lược mở rộng và “xanh hoá” hệ thống giao thông, PGS.TS Phạm Trung Lương - nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch nhận định: “Du khách quốc tế rất coi trọng trải nghiệm xanh. Cát Bà có thể tiến gần mô hình đảo sinh thái giống Lamma (Hong Kong, Trung Quốc), nơi mà hầu như không có khói xe. Đây chính là chìa khóa để hút khách chất lượng cao tới Cát Bà”.

Đánh thức tiềm năng du lịch bốn mùa

Để giải bài toán khó liên quan tính mùa vụ, Cát Bà đang phát triển các sản phẩm du lịch bốn mùa dựa trên hệ sinh thái rừng - biển đa dạng với các hoạt động như trekking đỉnh Ngự Lâm, chèo kayak ngắm hoàng hôn vịnh Lan Hạ, khám phá các hang núi đá vôi…

Bên cạnh tận dụng tài nguyên thiên nhiên, Cát Bà đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án du lịch trọng điểm, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của phân khúc khách cao cấp.

Tâm điểm phải kể đến dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island do Sun Group khởi công năm 2024, đưa những hạng mục đầu tiên vào vận hành từ mùa hè 2025 và nhanh chóng trở thành tâm điểm của các sự kiện và lễ hội - "thỏi nam châm" thu hút du khách. Quần thể dự án Sun Group đã thổi bùng sức sống cho Cát Bà với mô hình "chợ đêm xanh" VUI-Fest không rác thải nhựa, đi kèm show diễn nghệ thuật và pháo hoa rực rỡ “Bản giao hưởng Đảo Xanh” đạt 2 kỷ lục thế giới, đóng góp vào con số hơn 4,5 triệu lượt khách đến Cát Bà trong năm 2025.

Năm 2026, Xanh Island sẽ hoàn thiện hơn với công viên trung tâm, chợ đêm VUI-Fest cùng những khu phố thương mại mới đưa vào vận hành. Những show trình diễn pháo hoa 3 lần/tuần hứa hẹn nối dài hành trình trải nghiệm của du khách. Cùng với đó là các sự kiện quy mô lớn như Lễ hội chèo SUP và Giải chạy Summer Run, sẽ gia tăng sức nóng du lịch cho Cát Bà suốt 365 ngày trong năm.

Trong bối cảnh đó, Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu lưu trú tăng cao của du khách. Các tòa căn hộ The Xanh 1, The Xanh 2 ra mắt năm 2025 đã được thị trường hấp thụ tốt. Năm nay, chủ đầu tư Sun Group giới thiệu tòa căn hộ Thanh Long ở vị trí riêng tư biệt lập bậc nhất dự án, với 3 mặt hướng biển, tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh và kề cận bến du thuyền, hứa hẹn trở thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho dòng khách cao cấp tại trung tâm đảo Ngọc.

Điều này không chỉ mở rộng quỹ căn hộ cao cấp vốn còn hạn chế tại Cát Bà, mà còn hứa hẹn mang lại cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng xứng tầm tại một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

(Nguồn: Sun Property)