Ca sĩ Hương Lan cùng nhạc sĩ Đức Trí giới thiệu album nhạc Phạm Duy được thai nghén hơn 10 năm, thu âm bằng dàn nhạc giao hưởng. Đĩa than có 8 bài gồm Đừng xa nhau, Hẹn hò, Nếu một mai em sẽ qua đời, Ngày trở về, Ngày xưa Hoàng Thị, Người về, Tình ca, Tóc mai sợi vắn sợi dài. Phiên bản CD có thêm ca khúc Tình hoài hương (thu live).

Ca sĩ Hương Lan và nhạc sĩ Đức Trí quen biết và làm việc cùng nhau tròn 30 năm, bắt đầu từ năm 1996-1997 khi cả Hương Lan trở về thực hiện dự án Về nguồn. Năm 2006, khi nhạc sĩ Phạm Duy về nước, 2 người tiếp tục đồng hành trong các dự án âm nhạc của ông. Đến năm 2016, cả 2 bàn nhau thực hiện một tuyển tập nhạc Phạm Duy để lại, xuất phát từ mong muốn của Hương Lan được hát những bài chính mình yêu thích, thay vì chỉ hát theo lời mời thu âm như trước.

Nhạc sĩ Đức Trí và ca sĩ Hương Lan.

Dự án kéo dài cả thập kỷ do đòi hỏi khắt khe về chất lượng âm thanh. Đức Trí cho biết việc thu một đĩa nhạc với ê-kíp không khó nhưng làm để thỏa mãn một tên tuổi và một dự án như thế này thì "không dám ẩu". Theo Đức Trí, Phạm Duy sinh thời luôn mong âm nhạc của mình được vang lên bằng dàn nhạc giao hưởng thật. Ê-kíp thực hiện quyết định thu theo hướng hybrid: kết hợp phòng thu nhỏ tại nhà và dàn nhạc lớn, để giữ được cả sự tinh tế lẫn chiều sâu âm thanh cần thiết.

Nhạc sĩ Đức Trí và ca sĩ Hương Lan chia sẻ trong buổi gặp gỡ:

Ca sĩ hát trước cùng piano, chưa có bản phối định sẵn, sau đó mới phối nhạc theo đúng cách hát của ca sĩ, thay vì ca sĩ phải hát theo nhạc đã hoàn chỉnh như cách làm phổ biến nhiều thập kỷ qua. Đức Trí cho biết cách làm này giúp ca sĩ giữ được cảm xúc hát tự nhiên nhất, dù đôi khi phải thu lại nhiều lần để so sánh giữa bản đầu giàu cảm xúc và bản sau tròn trịa hơn về kỹ thuật.

Từ khoảng 20 bài được đưa ra cân nhắc, ê-kíp chọn lọc kỹ để đảm bảo hiệu ứng tổng thể của album, bởi theo Đức Trí, chỉ cần thêm 1 bài không phù hợp cũng có thể làm giảm hiệu ứng âm thanh chung. Cả 2 tiếc nuối vì nhiều bài hay như Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đóa hoa sầu, Chiều về trên sông... từng được đưa vào rồi phải rút ra vì chưa đạt độ cân xứng với tổng thể, một phần do lịch trình bị xáo trộn khi Hương Lan tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ.

Album không chỉ có dòng nhạc quê hương quen thuộc gắn với tên tuổi Hương Lan mà còn có cả tình ca, trong đó đáng chú ý là bản Người về. Bản thu lần này có thêm hợp xướng của Saigon Choir. Ca sĩ Đức Tuấn cũng góp giọng song ca trong album.

Ca sĩ Hương Lan.

Trả lời câu hỏi của VietNamNet về kế hoạch quảng bá, phát hành, đại diện ê-kíp cho biết album sẽ được một hãng phát hành trên các nền tảng nhạc số toàn cầu cùng thời điểm với bản CD, trước khi phiên bản vinyl ra mắt sau đó. Ê-kíp cũng đang chuẩn bị các định dạng chất lượng cao hơn tùy thuộc tiến độ tiếp nhận của các nền tảng phát hành quốc tế.

Trả lời về việc duy trì phong độ và sức khỏe ở tuổi hiện tại, Hương Lan cho biết với người ca sĩ, sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất để giữ giọng hát. Trước mỗi buổi thu âm hay biểu diễn quan trọng, bà hạn chế tiếp xúc, giữ tâm lý nhẹ nhàng, tĩnh lặng, kể cả trong sinh hoạt thường ngày vì bất kỳ tác động tâm lý nào cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giọng hát khi lên sân khấu. Hương Lan chia sẻ, với bà bài nào cũng khó, phải tập đi tập lại đến mức "ngủ vẫn còn nghe câu hát trong đầu".

Bài "Quê nghèo" trong album:

Ảnh, video: HM