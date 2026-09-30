Ngày 29/9, thông tin từ Trường Cao đẳng Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ban hành thông báo về việc tạm dừng thực hiện hợp đồng thỉnh giảng đối với giáo viên Trần Văn S. liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Ông S. bị đình chỉ làm việc trong thời gian cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan.

Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Trần Hoàn

Theo thông tin từ Trường Cao đẳng Gia Lai, khoảng 11h ngày 28/9, ông Trần Văn S. là giáo viên hướng dẫn và học viên Võ Hồng V. (SN 2001, trú tại xã Đăk Đoa, Gia Lai) điều khiển ô tô tải tập lái, biển kiểm soát 81C-242.XX, di chuyển trên đường tránh Pleiku, đoạn qua làng Nang Long - O Sơr, xã Gào, tỉnh Gia Lai.

Khi xe tập lái đang lên đến khu vực đỉnh dốc thì một xe mô tô của người dân làm rẫy băng qua đường với tốc độ cao. Do khu vực đường nhánh bị khuất tầm nhìn, tình huống xảy ra nhanh nên xe tập lái và xe mô tô xảy ra va chạm.

Lúc này, giáo viên đã thực hiện thao tác bảo hiểm tay lái, sử dụng phanh phụ để xử lý tình huống. Tuy nhiên, do va chạm làm tấm ốp của xe bị bung, gây ảnh hưởng đến thao tác phanh phụ nên phương tiện không thể dừng ngay lập tức.

Sau khi xe dừng, giáo viên và học viên kiểm tra, nhận thấy nạn nhân vẫn còn dấu hiệu sống nên cùng người dân phối hợp đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo Trường Cao đẳng Gia Lai, đến thời điểm hiện tại, công an đang xác minh, điều tra vụ việc, chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.