Độ mâm (hay độ lazang) là việc thay đổi kích thước, kiểu dáng hoặc chất liệu mâm xe so với nguyên bản nhằm tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn cá nhân hóa cho chiếc xe, đôi khi còn giúp xe di chuyển thuận lợi hơn trên một số dạng địa hình đặc biệt.

Độ mâm xe có đăng kiểm được không?

Câu trả lời là có thể, nhưng đi kèm điều kiện. Việc độ mâm vẫn được đăng kiểm nếu mâm mới có kích thước và kiểu dáng nằm trong giới hạn thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố cho dòng xe đó.

Trên thực tế, cùng một mẫu xe, nhà sản xuất thường công bố nhiều tùy chọn thông số mâm - lốp khác nhau tùy phiên bản, nên chủ xe hoàn toàn có thể đổi từ mâm này sang mâm khác miễn nằm trong phạm vi công bố chính hãng.

Ngược lại, nếu độ mâm làm thay đổi kích thước, kiểu dáng vượt ra ngoài thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận đăng kiểm hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xe sẽ bị từ chối đăng kiểm. Chất liệu mâm không đảm bảo độ bền, không phù hợp điều kiện vận hành hoặc chưa được nhà sản xuất, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cũng là lý do phổ biến khiến xe trượt đăng kiểm.