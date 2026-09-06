Độ mâm xe ô tô là gì?
Độ mâm (hay độ lazang) là việc thay đổi kích thước, kiểu dáng hoặc chất liệu mâm xe so với nguyên bản nhằm tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn cá nhân hóa cho chiếc xe, đôi khi còn giúp xe di chuyển thuận lợi hơn trên một số dạng địa hình đặc biệt.
Độ mâm xe có đăng kiểm được không?
Câu trả lời là có thể, nhưng đi kèm điều kiện. Việc độ mâm vẫn được đăng kiểm nếu mâm mới có kích thước và kiểu dáng nằm trong giới hạn thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố cho dòng xe đó.
Trên thực tế, cùng một mẫu xe, nhà sản xuất thường công bố nhiều tùy chọn thông số mâm - lốp khác nhau tùy phiên bản, nên chủ xe hoàn toàn có thể đổi từ mâm này sang mâm khác miễn nằm trong phạm vi công bố chính hãng.
Ngược lại, nếu độ mâm làm thay đổi kích thước, kiểu dáng vượt ra ngoài thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận đăng kiểm hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xe sẽ bị từ chối đăng kiểm. Chất liệu mâm không đảm bảo độ bền, không phù hợp điều kiện vận hành hoặc chưa được nhà sản xuất, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cũng là lý do phổ biến khiến xe trượt đăng kiểm.
Muốn độ mâm hợp pháp cần làm gì?
Kiểm tra thông số mâm dự định lắp có nằm trong danh mục thông số được nhà sản xuất công bố cho dòng xe hay không. Với xe của các hãng châu Âu, chủ xe có thể liên hệ trực tiếp hãng để được tư vấn các tùy chọn mâm phù hợp.
Làm thủ tục khai báo thông số kỹ thuật mới và gửi hồ sơ đến cơ quan đăng kiểm để bổ sung thông tin vào sổ đăng kiểm, hợp pháp hóa việc thay đổi mâm lốp.
Liên hệ trực tiếp đơn vị đăng kiểm trước khi thay mâm nếu không chắc chắn dòng xe của mình có thuộc phạm vi được phép thay đổi hay không, tránh mất thời gian, chi phí nếu độ sai quy định.
Giữ lại đầy đủ hóa đơn, chứng từ nguồn gốc mâm xe để làm căn cứ đối chiếu khi đăng kiểm viên yêu cầu kiểm tra.
Những lưu ý khi chọn độ mâm để tránh trượt đăng kiểm
Ưu tiên chọn mâm cùng hãng hoặc mâm có thông số tương đương mâm zin (nguyên bản) được nhà sản xuất công bố cho dòng xe.
Không tự ý tăng đường kính mâm quá lớn so với nguyên bản, vì ngoài nguy cơ trượt đăng kiểm, việc này còn ảnh hưởng đến độ chính xác của đồng hồ tốc độ và hệ thống an toàn như ABS, cân bằng điện tử.
Chọn mâm có nguồn gốc, chứng nhận chất lượng rõ ràng, tránh hàng trôi nổi không đảm bảo độ bền, dễ gây mất an toàn khi vận hành ở tốc độ cao.
Thực hiện khai báo, bổ sung hồ sơ trước khi đi đăng kiểm định kỳ để tránh bị động, mất thời gian chờ xử lý ngay tại trung tâm đăng kiểm.