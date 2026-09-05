Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat vừa công bố báo cáo tình hình tài chính bán niên 2026 với kết quả kinh doanh thua lỗ, vốn chủ sở hữu âm và nhiều chỉ số tài chính đáng chú ý. Cùng với gánh nặng nợ quá hạn và nhân sự chỉ còn 3 người, đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra kết luận về báo cáo tài chính của Tập đoàn Đua Fat.

Âm vốn chủ sở hữu, áp lực nợ gia tăng

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Đua Fat âm gần 449 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 105 tỷ đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư của chủ sở hữu 800 tỷ đồng, trong khi lỗ lũy kế lên tới 1.248,9 tỷ đồng.

Cơ cấu tài chính của Đua Fat trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Chụp từ BCTC



Đáng chú ý, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 2.712 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tài chính chiếm tỷ trọng lớn với hơn 1.076 tỷ đồng nợ vay ngân hàng và 341 tỷ đồng nợ trái phiếu riêng lẻ trong nước. Nợ phải trả vượt tổng tài sản, ở mức khoảng 1,2 lần.

Áp lực thanh khoản ngắn hạn cũng đáng chú ý khi hệ số thanh toán hiện hành chỉ đạt 0,77 lần và hệ số thanh toán nhanh ở mức 0,59 lần. Nợ ngắn hạn của doanh nghiệp hiện vượt tài sản ngắn hạn hơn 523,5 tỷ đồng.

Số liệu báo cáo cũng thể hiện, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đua Fat ghi nhận khoản lỗ ròng sau thuế 154,4 tỷ đồng. Dù mức lỗ này đã thu hẹp đáng kể so với mức lỗ 343,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025, kết quả này vẫn tiếp tục làm khoản lỗ lũy kế lên gần 1.249 tỷ.

Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến

Với tình hình kể trên, báo cáo soát xét giữa niên độ do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC phát hành đã đưa ra loạt đánh giá đáng chú ý và "không đưa ra kết luận về báo cáo tài chính này".

Đơn vị kiểm toán cho biết chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng đối với nhiều khoản mục, bao gồm hàng trăm tỷ đồng công nợ phải thu, phải trả và các khoản vay chưa thu thập được thư xác nhận. Ngoài ra, còn có các vấn đề về vốn hóa chi phí lãi vay vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang thiếu hồ sơ tiến độ, cùng khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi hơn 196,5 tỷ đồng chưa đủ cơ sở kiểm chứng.

Đáng chú ý, kiểm toán cho biết các khoản phải thu khó đòi của Đua Fat đã lên tới hơn 497 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng số tiền gốc và lãi của các khoản vay, nợ thuê tài chính đã quá hạn thanh toán lên tới 1.466 tỷ đồng. Quy mô nhân sự của công ty cũng sụt giảm tới 50% so với cùng kỳ, chỉ còn 3 người tại ngày 30/6/2026.

"Các nội dung này cho thấy các yếu tố chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Chúng tôi không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán để khẳng định cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của công ty", đơn vị kiểm toán nêu trong báo cáo tài chính của Đua Fat.

Được thành lập năm 2009, Đua Fat từng hoạt động nổi bật trong lĩnh vực xử lý nền móng, thi công cọc nhồi và các công trình năng lượng, cầu cảng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính bán niên 2026 cho thấy doanh nghiệp đang đối mặt nhiều áp lực về vốn, thanh khoản và khả năng hoạt động liên tục.