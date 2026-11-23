Vào lúc 21h53 phút, ngày 21/11/2026, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng các đơn vị liên quan đóng điện Dự án Trạm biến áp 220kV Lai Uyên và đấu nối tại xã Bàu Bàng, góp phần chống quá tải và nâng cao độ tin cậy lưới điện TP.HCM.

Dự án Trạm biến áp 220kV Lai Uyên và đấu nối là loại công trình năng lượng cấp I, nhóm B do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, SPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành.

Trạm biến áp 220kV Lai Uyên được đóng điện thành công

Trạm biến áp 220kV Lai Uyên và tuyến đường dây 220kV đấu nối được xây dựng tại ấp Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là xã Bàu Bàng, TP.HCM.

Trạm biến áp 220kV Lai Uyên có quy mô xây dựng mới TBA 220/110kV công suất 2x250MVA, giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp (AT1) công suất 250MVA, dự phòng vị trí lắp đặt máy biến áp thứ 2.

Phía 220kV quy mô 10 ngăn, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 6 ngăn, dự phòng vị trí cho 4 ngăn. Phía 110kV quy mô 15 ngăn, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 6 ngăn, dự phòng vị trí cho 9 ngăn. Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc và SCADA được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT; tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành.

Máy biến áp AT1 Trạm biến áp 220kV Lai Uyên

Phần đường dây 220kV đấu nối có quy mô xây dựng 2 đoạn đường dây mạch kép để đấu nối TBA 220kV Lai Uyên chuyển tiếp vào 2 mạch của đường dây 220kV Chơn Thành - Bến Cát - Mỹ Phước hiện hữu với tổng chiều dài khoảng 520 m.

Dự án sau khi đóng điện thành công để giúp đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao độ tin cậy cũng như nhu cầu cung cấp điện cho TP.HCM; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và khu vực lân cận. Công trình giúp giảm tải cho các máy biến áp 220/110kV tại trạm biến áp 220kV hiện hữu và giảm tải cho các đường dây 110kV trong khu vực; góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực.

Các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện dự án

Việc đóng điện công trình là hành động thiết thực của EVNNPT, SPMB chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 và hướng đến chào mừng 72 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 21/12/1954 - 21/12/2026.

Thu Hà