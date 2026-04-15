Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) (tựa tiếng Anh: Doraemon The Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil) là phần thứ 45 trong loạt phim chiếu rạp thường niên của Doraemon, đánh dấu sự trở lại của một trong những cuộc phiêu lưu hấp dẫn nhất.

Phần 45 được làm mới từ tác phẩm gốc năm 1983.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Atlantis và tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển, bộ phim mở ra hành trình khám phá đại dương đầy bất ngờ.

Câu chuyện bắt đầu khi kỳ nghỉ hè của Nobita và nhóm bạn khởi động bằng một cuộc tranh cãi nảy lửa về địa điểm cắm trại. Với đề xuất táo bạo từ Doraemon, cả nhóm quyết định cắm trại dưới đáy biển. Nhờ những bảo bối quen thuộc như “xe Buggy chạy dưới nước” và “đèn pin thích ứng”, chuyến dã ngoại nhanh chóng biến thành hành trình khám phá thế giới đại dương kỳ thú, nơi những sinh vật đầy màu sắc xuất hiện sống động trước mắt.

Tuy nhiên, chuyến đi không dừng lại ở những trải nghiệm thú vị. Việc phát hiện một con tàu đắm đã đưa nhóm bạn gặp gỡ El, chàng trai bí ẩn đến từ “liên bang Mu”, một nền văn minh dưới đáy biển. Trong bối cảnh cư dân nơi đây mang sự hoài nghi và căm ghét con người trên mặt đất, Nobita và các bạn phải đối diện với thử thách lớn hơn khi lâu đài quỷ bắt đầu hồi sinh. Sự tồn tại của lâu đài quỷ trở thành nỗi ám ảnh của cư dân dưới đáy biển và là mối đe dọa cho sự an nguy tại Trái Đất. Chuyến cắm trại của Doraemon và những người bạn bất đắc dĩ trở thành hành trình giải cứu hành tinh của loài người.

Phần phim mới mang tới những khung hình được nâng cấp rõ rệt, tái hiện một thế giới dưới nước rực rỡ và sống động. Từ thành phố dưới nước tráng lệ nơi El sinh sống cho tới những vùng biển sâu huyền bí, nơi ánh sáng không thể chạm tới, tất cả tạo nên một không gian vừa choáng ngợp vừa rực rỡ, lại mang cả bầu không khí huyền bí của một “lâu đài quỷ” chưa từng được khám phá.

"Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" dự kiến ra rạp từ 22/5/2026.

Phiên bản năm 2026 không chỉ cải thiện về phần mỹ thuật, kỹ thuật làm phim mà còn bổ sung một số tình tiết mới, tăng thêm độ kịch tính và mới lạ cho hành trình phiêu lưu của nhóm bạn.

Đây là lần đầu tiên đạo diễn Tetsuo Yajima đảm nhận vai trò đạo diễn cho một phim điện ảnh Doraemon. Trước đó ông từng tham gia nhiều dự án Doraemon như: Doraemon: Tân Nobita và chuyến phiêu lưu vào lòng đất hay Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu. Phần kịch bản được chấp bút bởi Isao Murayama, biên kịch quen thuộc của series Doraemon trên sóng TV Asahi. Đây cũng là lần đầu tiên ông tham gia viết kịch bản cho một dự án điện ảnh của thương hiệu này.

Khởi chiếu vào ngày 22/5, Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) chắc chắn sẽ tiếp tục là điểm hẹn mùa hè hấp dẫn cho khán giả mọi lứa tuổi tại rạp chiếu.