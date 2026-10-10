Nhiều hoa hậu và người đẹp theo dõi nhà thiết kế (NTK) gốc Huế Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu bộ sưu tập "Numéro 6: Vũ khúc cố đô" tại Việt Nam.

Tối 9/10, Nguyễn Phúc Tuấn trình diễn tại đêm Grand Fashion Show của Vietnam NextGen Fashion Era 2 ở TPHCM. Trước giờ diễn, nhiều hoa hậu, người mẫu và nghệ sĩ đến chúc mừng anh.

Miss Cosmo 2025 Yolina, Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook và Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea có mặt theo dõi chương trình.

Numéro 6: Vũ khúc cố đô phiên bản Việt Nam có 32 thiết kế, trong đó có một số mẫu mới chưa từng diễn ở Pháp. Theo nhà thiết kế, Paris nắng suốt tuần lễ thời trang, chỉ riêng hôm trình diễn Numéro 6 trời lại đổ mưa. Chiều 9/10, TPHCM cũng mưa trước giờ diễn. Với anh, đó là dấu hiệu may mắn.

Chữ "vũ" trong tên bộ sưu tập có 2 nghĩa: mưa và điệu múa. Ý tưởng đến từ ký ức tuổi thơ của nhà thiết kế ở Huế. Đó là những buổi tan học đạp xe quanh Đại Nội, bãi cỏ lau ven sông Hương, đàn chuồn chuồn bay thấp trước cơn giông và những chiều ngồi sau lưng mẹ, trùm trong chiếc áo mưa. Anh ấp ủ bộ sưu tập gần 2 năm. Chất liệu chính là lụa tơ tằm Bảo Lộc organza, taffeta, nhung tơ tằm kết hợp với voan lưới, lông vũ, pha lê và kim sa, toàn bộ được đính kết bằng tay.

Bộ sưu tập chia làm 3 chương theo diễn biến một cơn mưa. Chương Khởi Vũ là lúc trời sắp mưa, mở đầu bằng chiếc áo dài cách tân trắng. Ở chương này, phom dáng mềm và rủ, màu sắc đi từ trắng, be đến vàng mỡ gà. Chương Chính Vũ là lúc mưa lớn nhất, với màu đen, tím than, xanh rêu và phom cứng hơn. Hạt pha lê ở đây kết thành chuỗi dài buông theo cơ thể như mưa đang rơi. Chương Quang Vũ là lúc trời tạnh, với màu vàng gold, hồng phấn, tím pastel, và khép lại bằng chiếc váy cưới trắng.

Thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc áo mưa của mẹ nhà thiết kế có phom đầm xòe phồng, màu tối, đính cườm như giọt nước bắn lên. Mẫu này được một khách hàng đặt mua ngay sau buổi diễn tại Paris.

Người mẫu trình diễn BST "Numéro 6: Vũ khúc cố đô":

Thiết kế tốn công nhất là Merci Paris, một chiếc đầm dạ hội phát triển từ áo yếm. Trên tà váy có hình tháp Eiffel, cung điện Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Linh Mụ kết bằng pha lê và kim sa. Các nghệ nhân mất khoảng 2 tháng để đính kết chiếc đầm này. Nguyễn Phúc Tuấn tự phát triển một kỹ thuật riêng: nối hạt pha lê vào khung kẽm không gỉ để chuỗi hạt tách khỏi mặt vải và rung theo bước chân người mẫu. Nhiều mẫu phải làm lại 2-3 lần.

Ở bản diễn tại Việt Nam, người mẫu Đỗ Hương Giang, Á quân The New Mentor 2023, mở màn với áo dài. Hoa hậu Lê Hoàng Phương diễn ngay trước phần kết, còn siêu mẫu Lan Khuê là vedette.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn và siêu mẫu Lan Khuê có tình bạn 15 năm.

Nguyễn Phúc Tuấn và Lan Khuê quen nhau từ 15 năm trước, trong một show áo dài của NTK Minh Hạnh ở Huế. Khi đó Lan Khuê là người mẫu trên sàn diễn, còn Nguyễn Phúc Tuấn là cậu bé cầm hoa đi phía sau. Sau buổi diễn, họ tình cờ đi cùng chuyến bay về TPHCM. Từ đó 2 người nhiều lần hứa với nhau rằng khi nào Phúc Tuấn làm show, Lan Khuê sẽ diễn cho Phúc Tuấn. Khi được mời làm vedette, Lan Khuê nhận lời ngay.

Nguyễn Phúc Tuấn sinh năm 1994, lớn lên ở Huế, là hậu duệ hoàng tộc triều Nguyễn, thuộc Hệ 7, dòng chúa Nguyễn Phúc Chu và Phòng 18, nhánh của ông Nguyễn Phúc Tú. Anh tốt nghiệp Á khoa ngành Kiến trúc tại Đại học Nghệ thuật Huế.

Hậu trường BST "Numéro 6: Vũ khúc cố đô":

Ảnh: BTC, NVCC

Video: HM