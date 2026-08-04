Ngày 30/7, lễ công bố Giải thưởng Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 diễn ra tại khách sạn The Reverie Saigon, thu hút gần 300 khách mời gồm lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản, chuyên gia ngành, hội đồng cố vấn giải thưởng và đại diện các cơ quan truyền thông.

Với chủ đề “Phát triển bền vững: Cú hích từ những đòn bẩy tăng trưởng trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản Việt Nam”, chương trình ghi nhận các doanh nghiệp, dự án và cá nhân tiên phong trong đổi mới, thích ứng và kiến tạo giá trị dài hạn. Qua đó phản ánh chuyển động mới của thị trường trước động lực tăng trưởng từ chính sách, hạ tầng, đô thị hóa và nhu cầu sống.

“Kỷ niệm 10 năm chương trình trên thị trường rơi vào thời điểm Việt Nam bước vào chu kỳ kinh tế mới, các doanh nghiệp BĐS cần có tư duy phát triển dài hạn gắn với trách nhiệm xã hội, tinh thần đổi mới, đồng thời thể hiện khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường, không ngừng hoàn thiện sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thực tế, định hướng phát triển bền vững và cam kết tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng nói riêng và thị trường bất động sản nói chung”, ông Ngọc Bùi - Giám đốc Dot Property Vietnam chia sẻ.

Ông Ngọc Bùi - Giám đốc Dot Property Vietnam chia sẻ thông điệp truyền cảm hứng tại sự kiện. Ảnh: Dot Property

Tại sự kiện, giải thưởng ghi nhận những tên tuổi nổi bật trên thị trường. Vinhomes được vinh danh ở hai hạng mục Developer of The Year và Above & Beyond Real Estate Pioneers, ghi nhận năng lực phát triển dự án quy mô lớn, hệ sinh thái đô thị tích hợp và chuẩn mực sống chất lượng.

Vinhomes chiến thắng với hạng mục Developer of The Year 2026

Saigon Marina IFC được trao giải Project of The Year Vietnam 2026, đồng thời được vinh danh tại hạng mục Best International Financial Hub Landmark Destination Vietnam 2026, ghi nhận định hướng phát triển một công trình biểu tượng gắn với hệ sinh thái tài chính, thương mại và dịch vụ tại trung tâm TP.HCM.

Vietnam Real Estate Personality of The Year 2026 vinh danh ông Nguyễn Đức Quang - Founder & CEO Big Four, ghi nhận những đóng góp nổi bật cho lĩnh vực bất động sản cùng tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khả năng thích ứng.

TS. Nguyễn Văn Đính phát biểu tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam đã có những chia sẻ về bối cảnh và xu hướng bất động sản Việt Nam trong thời gian sắp tới.

“Kỷ niệm 10 năm Dot Property Vietnam Real Estate Awards trên thị trường rơi vào thời điểm Việt Nam bước vào chu kỳ kinh tế mới, các doanh nghiệp BĐS cần có tư duy phát triển dài hạn gắn với trách nhiệm xã hội, tinh thần đổi mới, đồng thời thể hiện khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường, không ngừng hoàn thiện sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thực tế, định hướng phát triển bền vững và cam kết tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng nói riêng và thị trường bất động sản nói chung”, TS. Nguyễn Văn Đính chia sẻ.

Phát triển bền vững tiếp tục là nền tảng quan trọng của giải thưởng năm nay, được nhìn nhận theo hướng toàn diện hơn, từ chất lượng quy hoạch, hiệu quả vận hành, đổi mới công nghệ đến khả năng kiến tạo cộng đồng và giá trị lâu dài cho người sử dụng.

Trong nhóm giải thưởng dành cho các nhà phát triển, Viet Capital Real Estate, Vạn Xuân Group, Văn Phú và Tân Hoàng Minh Group được ghi nhận với những định hướng riêng: từ bất động sản cao cấp boutique, phát triển bền vững đến kiến tạo chuẩn mực sống cao cấp.

Bên cạnh đó, Gamuda Land Việt Nam, Phú Mỹ Hưng, Sun Property và Nam Long được vinh danh tại Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026; Phú Long được vinh danh Sustainable Leadership Awards Vietnam 2026, ghi nhận chiến lược dài hạn, tinh thần đổi mới và định hướng phát triển bền vững.

Các dự án chiến thắng tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 phản ánh rõ sự đa dạng của thị trường, từ căn hộ ven biển, khu đô thị ven sông đến căn hộ cao cấp, bất động sản hàng hiệu, công trình mang dấu ấn di sản và các mô hình đô thị tích hợp.

Nổi bật trong nhóm giải thưởng về kiến trúc, quy hoạch và thiết kế là Newtown Diamond, Vlasta Premier - Phú Thuận, The Emerald River Park, TT Genesis, Hà Tĩnh Heritage, D'. Diamant Bleu, D'. Patrimony và Su Heritage, ghi nhận những dấu ấn nổi bật về kiến trúc, đổi mới sáng tạo, quy hoạch và kiến tạo phong cách sống, cộng đồng.

Đặc biệt, D'. Patrimony cùng lúc được vinh danh ở hai hạng mục Best Ultra Luxury Mixed-Use Iconic Design Vietnam 2026 và Best Luxury Lifestyle Community Development Vietnam 2026, cho thấy xu hướng kết hợp giữa thiết kế biểu tượng và khả năng kiến tạo không gian sống giàu trải nghiệm.

Ở nhóm dự án định hình diện mạo đô thị và phong cách sống, Capital Square, Palm City, Palm River, Iconia Lakeside, Diamond Symphony Vĩnh Yên, Diamond Crown Westlake, Swiss Eden được ghi nhận từ các khu phức hợp, đô thị phong cách sống, phát triển bền vững đến nghỉ dưỡng, kiến trúc khách sạn và chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh các nhà phát triển và dự án, hệ sinh thái dịch vụ bất động sản tiếp tục được ghi nhận tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026, với ERA Vietnam, Dreamplex, ROX Lease, CVR - Central Vietnam Realty, Infiniti Property, FIIVN và Anabuki NL Việt Nam được vinh danh trong tư vấn, văn phòng, quản lý tài sản và dịch vụ bất động sản.

Xem đầy đủ danh sách các nhà chiến thắng tại đây:

https://bit.ly/3Tx54jU

(Nguồn: Dot Property)