Bước ngoặt chỉ đến khi ông H. tìm đến ThS.BS Trần Quý Tường (Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) để thăm khám. Qua siêu âm Doppler chuyên sâu, BS. Tường phát hiện tình trạng dòng máu trào ngược tại một tĩnh mạch xuyên bị suy nhưng chưa được phát hiện và xử lý trong lần can thiệp trước. Chính dòng trào ngược tồn lưu này là nguyên nhân khiến bệnh tiếp tục tiến triển, dẫn đến tái phát và xuất hiện các biến chứng nặng hơn.

ThS.BS Trần Quý Tường là chuyên gia từng điều trị nhiều ca suy giãn tĩnh mạch tại các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh Viện Thống Nhất, từng tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ ở trong và ngoài nước, ông khẳng định phương pháp đốt laser nội mạch trong điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới là phương pháp hiện tại và hiệu quả bậc nhất hiện nay trong điều trị suy giãn tĩnh mạch nhưng để hiệu quả bệnh nhân hãy tìm tới chuyên gia giàu kinh nghiệm để đảm bảo hiệu quả triệt để, tránh gặp trường hợp chẩn đoán và điều trị sai gây tái phát và biến chứng như tình trạng của ông H.

ThS.BS Trần Quý Tường (Áo Blouse) cùng cộng sự tại Bệnh viện KSW, Zurich, Thụy Sĩ (2018)

Nhiều lý do tái phát sau điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng laser

Phân tích trường hợp của ông H., ThS.BS Trần Quý Tường cho biết nguyên nhân tái phát sau điều trị là do chính là do quá trình thăm khám, đánh giá hệ tĩnh mạch trước và trong quá trình can thiệp đã bỏ sót tổn thương, dẫn tới chưa ngắt được hoàn toàn dòng máu trào ngược. Kết quả là can thiệp thất bại không những không khỏi bệnh mà còn khiến dòng máu trào ngược từ tĩnh mạch xuyên đổ về gây áp lực lớn lên hệ tĩnh mạch, theo thời gian gây ra biến chứng của ông H.

Theo BS. Tường, những nguyên nhân thường gặp dẫn đến tái phát bao gồm:

- Chẩn đoán thiếu dẫn tới bỏ sót các nhánh tĩnh mạch bị suy.

- Điều trị sai kỹ thuật, chưa đóng được dòng máu trào ngược.

- Không tuân thủ hướng dẫn chăm sóc sau can thiệp như mang vớ áp lực và tái khám định kỳ.

Đây cũng là lý do bác sĩ thường xuyên tiếp nhận các trường hợp đã từng điều trị ở nơi khác nhưng vẫn xuất hiện tình trạng đau nhức, tái thông hoặc tái phát chỉ sau một thời gian ngắn.

Sau khi xác định chính xác nguồn gây trào ngược và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, ông H. được can thiệp lại bằng laser nội mạch. Kết quả tái khám sau một tháng cho thấy hệ tĩnh mạch đã được xử lý ổn định, không còn ghi nhận dòng máu trào ngược trên siêu âm Doppler. Các tĩnh mạch giãn ngoằn ngoèo trước đây gần như biến mất, đôi chân trở lại trạng thái bình thường và đảm bảo tính thẩm mỹ.

Đặc biệt, qua các lần tái khám định kỳ trong vòng một năm sau điều trị, kết quả siêu âm Doppler không ghi nhận tình trạng tái phát. Các triệu chứng đau nhức, nặng chân và chuột rút về đêm hoàn toàn biến mất, giúp ông lấy lại sự tự tin và chất lượng cuộc sống.

Bí quyết điều trị suy giãn tĩnh mạch hiệu quả

Theo ThS.BS Trần Quý Tường, yếu tố quan trọng nhất để điều trị suy giãn tĩnh mạch hiệu quả là phải xác định đầy đủ nguồn gây trào ngược trước khi can thiệp. Vì vậy, người bệnh cần được siêu âm Doppler ở cả tư thế đứng và nằm nhằm đánh giá chính xác hệ tĩnh mạch và vị trí cần điều trị. Việc bỏ sót tổn thương có thể khiến điều trị không triệt để và làm tăng nguy cơ tái phát.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh nên lựa chọn cơ sở có chuyên khoa mạch máu và đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm để được chẩn đoán chính xác ngay từ đầu. Đồng thời, các thủ thuật điều trị cần được thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở được cấp phép, có đầy đủ trang thiết bị và hệ thống cấp cứu nhằm đảm bảo an toàn.

Suy giãn tĩnh mạch là bệnh lý mạn tính có thể dẫn đến viêm da, loét chân hoặc huyết khối tĩnh mạch nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu như nổi gân xanh tím, mạch máu nổi gồ dưới da, đau nhức chân kéo dài, chuột rút về đêm hoặc sưng nề chân, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Ths.Bs.Trần Quý Tường (Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

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