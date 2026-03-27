DoThanh Auto tổ chức Lễ ra mắt sản phẩm DoThanh JP120SL & JP120EXL

Thành lập năm 1992, đến nay sau hơn 3 thập kỷ hoạt động trong ngành, Công ty Cổ phần Ô tô Đô Thành (DoThanh Auto) khẳng định vị thế là nhà sản xuất, lắp ráp và phân phối xe thương mại uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Doanh nghiệp sở hữu nhà máy lắp ráp tại tỉnh Đồng Nai, với công suất thiết kế đạt tới 22.500 xe/năm, trang bị dây chuyền lắp ráp ô tô hoàn chỉnh, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến. Đây là nền tảng giúp hãng chủ động trong sản xuất và kiểm soát chất lượng xe chuẩn quốc tế trước khi cung ứng ra thị trường.

Với mạng lưới Đại lý ủy quyền phủ rộng 26 tỉnh thành (tính đến năm 2026) và kinh nghiệm lâu năm, DoThanh Auto có được sự hợp tác chiến lược với các đối tác lớn đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Điển. Trong đó, việc hợp tác chiến lược với Jiangling Motors Corporation (JMC) được đánh giá là mang đến dấu ấn tích cực cho ngành vận tải Việt. Điển hình là dòng xe tải DoThanh IZ series - với tổng doanh số bán tích lũy đạt hơn 12.000 xe và mới đây nhất là DoThanh JP series.

DoThanh Auto và những cột mốc thành tựu trong hơn 3 thập kỷ

Về liên minh quốc tế trong ngành, một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của DoThanh Auto là JMC - Nhà sản xuất ô tô thuộc tập đoàn toàn cầu JMCG, thành lập liên doanh với các tập đoàn ô tô danh tiếng của Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ngoài sở hữu 05 nhà máy sản xuất xe hoàn chỉnh đạt công suất thiết kế lên đến 550.000 chiếc/năm, JMC còn phát triển mạng lưới phân phối trên hơn 45 quốc gia và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, nổi bật là 21 năm liên tiếp xếp thứ hạng trong “Top 500 Doanh nghiệp hàng đầu trong nước” và “Top 500 Doanh nghiệp Sản xuất hàng đầu”. Việc hợp tác này được xem là đã mang đến cho DoThanh Auto nền tảng công nghệ và linh kiện đồng bộ vượt trội.

Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô trực thuộc JMC

Bên cạnh đối tác sản xuất, DoThanh Auto còn nhận được sự đồng hành từ các đối tác ngân hàng, bảo hiểm lớn và các doanh nghiệp vận tải, các thương hiệu logistics uy tín trong nước. Sự tin tưởng đồng hành của các đối tác không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm với chính sách cạnh tranh, mà còn khẳng định uy tín thương hiệu Đô Thành trên thị trường.

Trước khi ra mắt dòng sản phẩm mới, DoThanh Auto và JMC đã thành công phát triển dòng DoThanh IZ series trong phân khúc tải nhẹ. Tính đến nay, sản phẩm đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều đơn vị vận tải và cá nhân khởi nghiệp nhờ sự bền bỉ và ưu điểm hồi vốn nhanh, sớm thu lợi nhuận kinh tế.

Tiếp nối thành công đó, ngày 20/3 vừa qua, DoThanh Auto chính thức trình làng DoThanh JP120SL & JP120EXL (tải trọng từ 7 đến 7,8 tấn) trong Lễ ra mắt sản phẩm tại West Lakes Golf & Villas, tỉnh Tây Ninh. Đây là hai phiên bản xe tải khởi đầu cho chuỗi sản phẩm DoThanh JP series, được xem là “át chủ bài” mới của hãng trong năm 2026 này.

Dòng sản phẩm mới sở hữu nhiều ưu điểm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường, tập trung khai thác bài toán kinh tế cho nhà vận tải thông qua việc tối ưu hóa thiết kế, tải trọng và thùng hàng. Theo đó, hai phiên bản sở hữu kích thước lòng thùng lần lượt là 6.300 x 2.220 x 2.300mm và 7.200 x 2.220 x 2.300mm (dài x rộng x cao). Đây đều là các lựa chọn tuyệt vời để chuyên chở mọi loại hàng hóa từ phổ thông đến hàng chuyên dụng cồng kềnh, tăng lợi nhuận trên mỗi hành trình.

Mặt khác, DoThanh JP120SL & JP120EXL còn thu hút bởi thiết kế đầy uy lực, cụm đèn Hawk-Eye sắc sảo cùng không gian khoang lái rộng, có màn hình Android 10 inch hiện đại. Công nghệ đến từ động cơ; khung gầm thép cường độ cao cũng là điểm quan trọng trên xe giúp đảm bảo độ ổn định, an toàn và hiệu suất tối đa cho mọi hành trình.

DOTHANH AUTO - Nhà sản xuất, lắp ráp và phân phối xe thương mại uy tín tại Việt Nam

Hotline: 0962.752.686

Website: www.dothanhauto.com Fanpage: https://www.facebook.com/Dothanh.Auto.VN/ Zalo OA: Đô Thành Auto

(Nguồn: DoThanh Auto)