Dự kiến đi vào vận hành năm 2028, cầu Thượng Cát và cầu Hồng Hà được ví như “đòn bầy thép” không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn gia tăng mật độ giao thương tại thị trường bất động sản trục Tây Thăng Long. Đây cũng là kịch bản giống như cách cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân định hình các trục thương mại, dịch vụ sôi động tại Vĩnh Tuy, Long Biên, Tây Hồ Tây.

Một trong các dự án đón đầu “cú hích” từ hệ thống cầu vượt sông Hồng với cầu Thượng Cát và cầu Hồng Hà là Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences của Sunshine Group, kế cận trục đại lộ Tây Thăng Long, nằm giữa vành đai 3,5 và 4, kết nối trực tiếp với Hoàng Quốc Việt kéo dài.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences - “Phễu” đón dòng khách liên vùng

Trong cấu trúc hạ tầng đang định hình, cầu Thượng Cát được xem là công trình huyết mạch trên tuyến Vành đai 3,5, kết nối trực tiếp Bắc Từ Liêm với Đông Anh. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở khả năng rút ngắn quãng đường di chuyển, mà ở việc thiết lập một hành lang lưu thông liền mạch từ khu công nghiệp Thăng Long - nơi tập trung lượng lớn chuyên gia, kỹ sư về khu vực phát triển mới phía Tây.

Song song, cầu Hồng Hà là một trong những dự án hạ tầng chiến lược thuộc dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, kết nối trực tiếp Đan Phượng và Mê Linh, liên kết chặt chẽ trục Tây Bắc Hà Nội với các tỉnh vệ tinh như Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên qua tuyến vành đai 4.

Phối cảnh cầu Thượng Cát nối Bắc Từ Liêm với Đông Anh. Nguồn: UBND TP. Hà Nội

Khi hai công trình này vận hành đồng bộ, một mạng lưới giao thông xuyên suốt sẽ được thiết lập, dự báo kéo theo dòng khách quy mô lớn từ Đông Anh, Mê Linh, Phú Thọ và khu vực phía Bắc đổ về. Đặc tính của tệp khách hàng này không mang tính thời điểm, mà là “dòng chảy” thường xuyên, xuất phát từ nhu cầu đi lại, làm việc và tiêu dùng của hệ sinh thái công nghiệp - đô thị.

Ở chiều ngược lại, đại lộ Tây Thăng Long kết hợp với trục Hoàng Quốc Việt kéo dài lại đóng vai trò dẫn dòng khách từ lõi đô thị. Đây là một trong số ít hành lang hướng tâm cho phép kết nối trực tiếp khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ Tây với Tây Bắc Hà Nội, qua đó kéo số lượng lớn nhân viên làm việc từ các tòa tháp văn phòng hạng A, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có thu nhập và nhu cầu tiêu dùng cao về với Tây Thăng Long.

Từ góc nhìn dòng chảy giao thương, một cấu trúc khách hàng hai chiều đang dần định hình: một bên là dòng liên vùng quy mô lớn đổ về từ các cực tăng trưởng công nghiệp, một bên là dòng nội đô giãn nở theo các trục hướng tâm. Sự giao cắt của hai dòng chảy này được nhận định là nơi hình thành tâm điểm giao thương mới.

Trong cấu trúc ấy, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences của Sunshine Group với vị trí kế cận đại lộ Tây Thăng Long, nằm giữa hai vành đai 3,5 và 4, giúp dự án trở thành một trong số ít điểm có khả năng đón trọn cả hai dòng khách: liên vùng và nội đô.

Theo đại diện Sunshine Group, dự án chỉ cách cầu Thượng Cát khoảng 6km qua tuyến Vành đai 3,5; đồng thời cách cầu Hồng Hà khoảng 5,5km qua tuyến Vành đai 4 - ước tính thời gian di chuyển chỉ khoảng 10 phút khi hạ tầng hoàn thiện đồng bộ. Khi đại lộ Tây Thăng Long thông xe toàn tuyến, từ dự án cũng chỉ mất khoảng 15 phút để tiếp cận khu vực Tây Hồ Tây. Đáng chú ý, trục xuyên tâm dự án kết nối trực tiếp với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến các khu vực lõi như Cầu Giấy, Tây Hồ Tây, qua đó gia tăng khả năng kết nối nhanh và liền mạch.

Dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences được kỳ vọng trở thành một tâm điểm giao thương mới

Tăng tốc về đích, sẵn sàng bàn giao

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences là dự án hàng hiệu thấp tầng hiếm hoi kế cận trục Tây Thăng Long đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tính đến cuối tháng 3, đầu tháng 4, gần 2.500 căn nhà phố tại dự án được đẩy nhanh tiến độ thi công; đã cất nóc hơn 900 căn

Theo nhận định của giới đầu tư, sau khi đi vào vận hành, nhà phố tại dự án có thể mang về cho chủ sở hữu dòng tiền dồi dào từ các hoạt động kinh doanh, thương mại.

Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của WorldHotels

Theo Sunshine Group, nhà phố tại dự án đang có mức giá hấp dẫn, chỉ từ 70 triệu đồng/m² sàn, được giới đầu tư đánh giá là một điểm vào rất cạnh tranh trên thị trường cho một tài sản đa công năng: vừa an cư vừa kinh doanh.

(Nguồn: Sunshine Group)