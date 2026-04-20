Mùa bướm rừng Cúc Phương năm nay đến sớm 2-3 tuần so với mọi năm. Ảnh: C.P

Những năm trước, mùa bướm ở Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương thường rộ từ cuối tháng 4 đến tháng 6, trùng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nên thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.

Tuy nhiên, năm nay mùa bướm đến sớm hơn 2-3 tuần, từ đầu tháng 4 đã có hàng vạn con bướm đủ màu sắc bay rợp trời, khắp các cánh rừng.

Mỗi ngày, hàng nghìn du khách đổ về tham quan, chụp ảnh giữa “biển” bướm. Càng vào sâu trong rừng, họ càng dễ bắt gặp nhiều loài với đủ gam màu vàng, trắng, cam, đỏ, xanh, nâu…

Đây cũng là mùa sinh sản, khi từng đàn bướm rợp kín các lối mòn, bay lượn tạo nên khung cảnh huyền ảo.

Tùy thời tiết, bướm sẽ xuất hiện nhiều hay ít: ngày nắng sẽ nhiều hơn những ngày râm mát.

Tại rừng Cúc Phương thời điểm này, bên cạnh mùa bướm, những cây ráy rừng kích thước lớn cũng thu hút nhiều du khách tìm đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng.

Những cây ráy tại đây (loại cây cùng họ với dọc mùng - PV) có thân cao hơn 2m, lá to xanh và hình dáng giống chiếc ô. Cây ráy "khổng lồ" nằm dọc 2 bên đường dẫn vào rừng, khiến nhiều người mê mẩn, đổ xô đến check-in, nhất là giới trẻ.

Phương Thảo (phường Đông Quang, Thanh Hóa) cho biết: “Mình thấy hình ảnh cây ráy 'khổng lồ' trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm, chụp ảnh lên rất đẹp, lung linh nên đã cùng nhóm bạn đến đây check-in, kết hợp trải nghiệm mùa bướm”.

Ông Đỗ Hồng Hải, phụ trách Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ VQG Cúc Phương, cho biết từ đầu tháng 4 đến nay đã có hơn 36.000 lượt du khách đến tham quan, chụp ảnh, check-in cùng mùa bướm và cây ráy "khổng lồ". Vào cuối tuần, lượng khách tăng cao hơn.

Theo ông Hải, hiện nay tại Cúc Phương, ban ngày hàng nghìn cánh bướm bay rợp trời; ban đêm, đom đóm phát sáng lung linh, biến khu rừng thành “dải ngân hà dưới tán cây”. Những cây ráy "khổng lồ" cũng đang “gây sốt”, thu hút đông đảo du khách.

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc VQG Cúc Phương, chia sẻ: “Tôi chỉ có một mong muốn giản dị, du khách đến với rừng như một vị khách biết lắng nghe, không vội vàng, không ồn ào, không cố ‘sở hữu’ những gì thuộc về tự nhiên. Chỉ cần đi nhẹ, nói khẽ và mở lòng, rừng sẽ ‘kể chuyện’ theo cách riêng của mình”.

VQG Cúc Phương có diện tích trên 22.000ha. Theo các kết quả nghiên cứu, Cúc Phương hiện có hơn 300 loài bướm sinh sống, cư ngụ.

