Du lịch xanh Đồng Nai được thúc đẩy từ những hành động thiết thực, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi xanh, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chuyển đổi xanh từ những hành động nhỏ

Sáng 23/11, Hiệp hội Du lịch TP Đồng Nai tổ chức tọa đàm “Du lịch xanh Đồng Nai - Từ nhận thức đến hành động giảm phát thải”, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026.

Tọa đàm “Du lịch xanh Đồng Nai - Từ nhận thức đến hành động giảm phát thải”.

Tại buổi tọa đàm, các nội dung tập trung vào sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, hạn chế rác thải nhựa, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Theo số liệu 11 tháng đầu năm 2026, Đồng Nai đón gần 5,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 4.238 tỷ đồng. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 11,5 triệu lượt khách, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 11.950 tỷ đồng.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Huỳnh Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Nai nhận định, chuyển đổi xanh trong hoạt động du lịch không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án lớn hay khoản đầu tư tốn kém.

Theo ông Bảo, doanh nghiệp có thể từng bước thực hiện từ những công việc thường ngày như theo dõi lượng điện, nước, nhiên liệu tiêu thụ, giảm lãng phí thực phẩm, tối ưu hoạt động vận chuyển và cải tiến quy trình phục vụ khách.

Đây là những giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện hoạt động của nhiều doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là các đơn vị có quy mô vừa và nhỏ.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Nai Huỳnh Quốc Bảo phát biểu tại tọa đàm.

Tuy nhiên, ông Bảo lưu ý cần phân biệt giữa việc cải thiện môi trường nói chung với kết quả giảm phát thải khí nhà kính. Để đánh giá chính xác hiệu quả, doanh nghiệp cần có dữ liệu theo dõi và phương pháp tính toán phù hợp, thay vì chỉ dựa vào những thay đổi mang tính hình thức.

Với vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch Đồng Nai mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại

học và đơn vị chuyên môn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kiến thức, công cụ đo lường và những mô hình thực hành xanh.

Đo lường phát thải để phát triển bền vững

Đề cập đến giải pháp giảm phát thải, ThS. Nguyễn Cao Thùy Trang, giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn cho rằng, việc đo lường dấu chân carbon là bước khởi đầu quan trọng để doanh nghiệp chuyển từ nhận thức sang hành động thực chất.

ThS. Nguyễn Cao Thùy Trang, giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn phát biểu.

Theo bà Trang, nhiều doanh nghiệp quan tâm đến môi trường nhưng chưa xác định được lượng khí nhà kính phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, việc đo lường có thể bắt đầu bằng những dữ liệu sẵn có như hóa đơn điện, lượng nhiên liệu tiêu thụ, nguyên liệu thực phẩm và vật tư sử dụng.

Bà Trang đề xuất Hiệp hội Du lịch Đồng Nai lựa chọn từ 10-15 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực lưu trú, lữ hành, nhà hàng và khu, điểm du lịch tham gia thí điểm công cụ đo lường phát thải trong 6 tháng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể áp dụng những biện pháp như sử dụng đèn LED, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp, hạn chế nhựa dùng một lần, ưu tiên thực phẩm địa phương và tối ưu phương tiện vận chuyển.

Ở góc độ doanh nghiệp trực tiếp khai thác du lịch sinh thái, bà Dương Thị Ngọc Phương, Giám đốc Công ty TNHH Thế Giới Hoang Dã nhấn mạnh việc phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ cảnh quan điểm đến.

Dẫn kinh nghiệm từ Cat Tien Jungle Lodge tại khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên, bà Phương cho biết đơn vị lựa chọn mô hình lưu trú hài hòa với thiên nhiên, chú trọng cây xanh, không gian mở, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên.

Cơ sở này cũng ưu tiên nguồn thực phẩm địa phương, sử dụng bình nước tái sử dụng, kết nối hướng dẫn viên và các dịch vụ cộng đồng để tạo thêm sinh kế cho người dân.

Theo bà Phương, phát triển du lịch sinh thái không nên chỉ đánh giá bằng số lượng phòng nghỉ hay lượng khách. Điều quan trọng là duy trì được cảnh quan, bảo vệ hệ sinh thái và gìn giữ những giá trị tự nhiên vốn tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến.

Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm cần kết hợp giáo dục môi trường, hướng dẫn du khách không xả rác, không cho động vật hoang dã ăn và tuân thủ quy định tham quan.

Bà Dương Thị Ngọc Phương, Giám đốc Công ty TNHH Thế Giới Hoang Dã trình bày phát triển du lịch xanh.

Từ các tham luận, nhiều giải pháp được đề xuất như xây dựng bộ tiêu chí du lịch xanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy giao thông sạch và hình thành các sản phẩm du lịch phát thải thấp.

Thông qua tọa đàm, Hiệp hội Du lịch Đồng Nai hướng đến kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp có những hành động cụ thể giúp phát huy lợi thế tài nguyên thiên nhiên, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện với môi trường và phát triển du lịch bền vững trong tương lai.

Huy Nam