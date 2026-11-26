TS Vũ Thanh Mai đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc chuyển tải những kiến thức khoa học chuyên sâu thành thông tin dễ hiểu, gần gũi với công chúng.

Những con số ấn tượng về truyền thông khoa học

Sáng 26/11, tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu và Thông tin khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức hội nghị tổng kết công tác truyền thông năm 2026 và trao đổi định hướng phối hợp với các cơ quan báo chí trong năm 2027.

TS Vũ Thanh Mai, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chủ trì hội nghị với sự tham dự của các nhà khoa học, cán bộ phụ trách truyền thông và đại diện nhiều cơ quan báo chí.

Bà Nguyễn Thị Vân Nga, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Thông tin khoa học.

Trình bày báo cáo tổng kết với chủ đề “Kết nối tri thức, lan tỏa giá trị, lưu giữ dấu ấn”, bà Nguyễn Thị Vân Nga, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Thông tin khoa học, cho biết năm 2026 ghi nhận những bước tiến tích cực trong hoạt động truyền thông đa nền tảng.

Tính đến hết tháng 10/2026, Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm đạt hơn 52 triệu lượt truy cập, đăng tải 642 tin, bài. Fanpage của Viện Hàn lâm có hơn 21.000 người theo dõi, tăng 11.000 người so với năm 2025. Bản tin Khoa học và Công nghệ xuất bản 10 số với 332 tin, bài.

Cùng với đó, Trung tâm duy trì chuỗi bài giảng đại chúng, khai thác hơn 4.000 tạp chí điện tử quốc tế, lưu trữ 155 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, góp phần phục vụ hoạt động nghiên cứu và phổ biến tri thức.

Sự phối hợp giữa Trung tâm và các cơ quan báo chí cũng tạo dấu ấn qua nhiều tuyến bài chuyên sâu, tiêu biểu như “Dấu ấn Viện Hàn lâm” nhân kỷ niệm 51 năm thành lập; “Khoa học trong hành trình tri ân” về ứng dụng công nghệ ADN trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; các bài viết về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và Kết luận 105-KL/TW…

Nhà báo và nhà khoa học cùng khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu

Phát biểu tại hội nghị, TS Vũ Thanh Mai đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc chuyển tải những kiến thức khoa học chuyên sâu thành thông tin dễ hiểu, gần gũi với công chúng.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển đất nước, năng lực cạnh tranh quốc gia ngày càng phụ thuộc vào tri thức, nguồn nhân lực và năng lực nghiên cứu, vai trò của báo chí càng trở nên quan trọng.

TS Vũ Thanh Mai, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chủ trì hội nghị.

“Điểm chung lớn nhất giữa nhà báo và nhà khoa học chính là sự trung thực và tính bền bỉ”, TS Vũ Thanh Mai nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, báo chí không chỉ giới thiệu thành tựu, tôn vinh những đóng góp của các nhà khoa học mà còn phải khơi dậy tình yêu khoa học, truyền cảm hứng nghiên cứu cho học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ.

Đồng thời, báo chí cần phản ánh trung thực, khách quan những khó khăn về cơ chế, đầu tư trang thiết bị nghiên cứu, đời sống và thu nhập của cán bộ khoa học, giúp các cơ quan quản lý và xã hội hiểu rõ hơn những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển khoa học và công nghệ.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao vai trò đầu mối của Trung tâm trong việc rút ngắn thời gian kết nối phóng viên với các nhà khoa học; đồng thời đề xuất xây dựng cơ chế cung cấp thông tin chủ động, thường xuyên, khắc phục tình trạng thông tin phân mảnh.

Các ý kiến cũng tập trung vào việc tổ chức những buổi cung cấp thông tin chuyên đề, tăng cường thẩm định chuyên môn, đẩy mạnh truyền thông về sản phẩm ứng dụng thực tiễn, tư vấn chính sách và chân dung các nhà khoa học trẻ.

Hướng tới năm 2027, TS Vũ Thanh Mai đề nghị Trung tâm tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với báo chí, nâng cấp Cổng thông tin điện tử, phát triển các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp. Ông nhấn mạnh, sự gắn kết chặt chẽ giữa giới khoa học và báo chí không chỉ giúp lan tỏa những thành tựu nghiên cứu mà còn góp phần xây dựng văn hóa khoa học trong xã hội, đưa tri thức trở thành nguồn lực thiết thực phục vụ phát triển đất nước.