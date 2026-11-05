Giá trị của một chốn sống không chỉ được đo bằng những gì hiện hữu trong giới hạn của một tư dinh, mà còn bởi những kết nối được nuôi dưỡng, những trải nghiệm được sẻ chia và nếp sống được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Trên đảo tự nhiên Đại Phước, Elyse Island gợi mở một cộng đồng được hình thành từ sự đồng điệu: trong gu thưởng lãm, trong cách tận hưởng thành quả và trong lựa chọn dành thời gian cho những điều thực sự quý giá.

Một địa thế không thể sao chép

Kiến trúc có thể được tạo tác, tiện nghi có thể được đầu tư, nhưng một hòn đảo tự nhiên là món quà hữu hạn của địa lý. Đó cũng là điểm khởi đầu cho sức hấp dẫn riêng của Elyse Island trên đảo tự nhiên Đại Phước.

Được dòng Đồng Nai ôm lấy bốn bề, miền đảo giữ lại sự khoáng đạt và tĩnh tại hiếm thấy, dù vẫn nằm trong bán kính kết nối nhanh với TP.HCM. Tại đây, cảnh quan nguyên bản không đơn thuần là phông nền cho những tư dinh bên sông, mà trở thành một phần của nhịp sống, từ ánh sáng thay đổi trên mặt nước, làn gió đi qua hiên nhà hay những khoảng trời rộng mở theo từng thời khắc trong ngày.

Không gian sông nước khoáng đạt mở ra một nhịp sống riêng tại Elyse Island trên đảo Đại Phước.

Nếu địa thế làm nên tính độc bản của một tài sản, chính cộng đồng sẽ tạo nên chiều sâu của trải nghiệm sống. Tại Elyse Island, những chủ nhân cùng gu có thể nhận ra nhau qua cách họ thưởng thức những điều đẹp đẽ. Đó có thể là một buổi sáng thong thả khi nắng vừa chạm hiên nhà, khoảnh khắc ánh chiều nhuộm vàng mặt sông, hay phút tĩnh lặng ngắm cảnh sắc miền đảo chuyển màu như một thước phim bên bến du thuyền.

Niềm tận hưởng cũng trở nên ý nghĩa hơn khi được sẻ chia. Một cuộc hẹn tại Elyse Marina Club bên sông, một vòng golf ở Emerald Country Club kế cận hay buổi chuyện trò bên bến du thuyền đều có thể mở đầu từ một sở thích chung. Từ những câu chuyện tưởng như ngẫu hứng, sự tương đồng trong quan điểm sống dần tạo nên thấu hiểu; những cuộc gặp gỡ theo thời gian trở thành mối thâm giao.

Phong thái sống được thể hiện trong những phút thong thả thưởng ngoạn giữa miền khoáng đạt bên sông.

Với những người đã đi qua nhiều cột mốc thành công, xa xỉ đôi khi không nằm ở việc có thêm, mà ở quyền chủ động với thời gian: dành trọn một buổi chiều cho gia đình, nán lại bên câu chuyện tâm giao hay đón những người bạn thân thiết tại tư dinh của mình.

“Echoes of Ethereal in Dai Phuoc Island” - cuộc hẹn nghệ thuật của những tâm hồn đồng điệu

Sau thành công tại Hà Nội và Phú Mỹ Hưng, chuỗi chương trình nghệ thuật “Echoes of Ethereal” sẽ tiếp tục hành trình tại đô thị đảo Elyse Island vào ngày 7/11 sắp tới. Trở về với chính nơi khơi nguồn cảm hứng, “Echoes of Ethereal in Dai Phuoc Island” đưa câu chuyện sống đảo đến gần khách mời qua trải nghiệm nghệ thuật giữa hoàng hôn bên sông.

“Echoes of Ethereal in Dai Phuoc Island” - Cuộc hẹn nghệ thuật bên sông dành cho những tâm hồn đồng điệu.

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc nghệ thuật Tùng Leo, sự góp mặt của Uyên Linh, Trần Minh Dũng cùng nhạc trưởng Sơn Mạch và dàn nhạc, chương trình sẽ mở ra hành trình bốn chương đầy cảm xúc. Từ lời hẹn với miền đảo đến sự cân bằng, tình yêu và những giá trị trao truyền, các chương nối tiếp nhau để khắc họa chiều sâu của một chốn sống.

Điểm đặc biệt của cuộc hẹn lần này là câu chuyện sống đảo được kể ngay giữa cảnh sắc đã khơi nguồn cảm hứng. Khi hoàng hôn buông trên dòng Đồng Nai, ánh chiều và mặt nước chuyển sắc tạo nên phông nền tự nhiên cho giọng hát, tiếng đàn và những câu chuyện ý nghĩa. Trong sự giao hòa ấy, vẻ đẹp Elyse Island hiện diện qua từng lớp cảm xúc: sự khoáng đạt của trời nước, nét tĩnh tại của miền đảo và vẻ thi vị khi âm nhạc ngân lên giữa thiên nhiên.

Từ một giai điệu yêu thích đến những câu chuyện lắng đọng, cuộc hẹn nghệ thuật bên sông mở ra dịp gặp gỡ và sẻ chia giữa những người cùng gu thưởng thức. Chất sống đặc quyền trên đảo tự nhiên Elyse Island cũng được cảm nhận qua chính những khoảnh khắc ấy: có khoảng trời riêng để tận hưởng, có bằng hữu để tâm giao và có thời gian dành cho những điều trân quý.

Một chuẩn sống để trao truyền

Tư dinh không chỉ lưu giữ những khoảnh khắc sum họp, mà còn vun bồi nếp sống cho thế hệ tiếp nối. Ảnh phối cảnh

Từ dư âm của một đêm nghệ thuật đến những mối giao hảo được vun bồi theo năm tháng, Elyse Island gợi mở một cách nhìn khác về bất động sản hạng sang. Giá trị sở hữu bắt đầu từ địa thế hiếm có, nhưng chiều sâu của sự gắn bó lại được tạo nên bởi trải nghiệm sống, ký ức gia đình và những kết nối bền lâu.

Những lần đón bằng hữu bên sông, những buổi sum họp tại tư dinh hay những phút cả gia đình cùng ngắm hoàng hôn dần trở thành một phần trong ký ức chung. Qua thời gian, gu thưởng thức, nghệ thuật tiếp đãi và cách trân trọng các mối thâm giao có thể được lưu giữ như một nếp nhà.

Sở hữu một tư dinh tại Elyse Island, vì thế, không chỉ là lựa chọn một địa chỉ sống trên đảo tự nhiên. Đó còn là cách vun bồi một gia sản mang dấu ấn riêng, nơi thế hệ tiếp nối được thừa hưởng không chỉ một tài sản hữu hình, mà cả sự tinh tế trong cách sống, chiều sâu trong các mối quan hệ và khả năng nhận ra những điều thực sự đáng quý.

(Nguồn: Nam Long)