Quy hoạch Buôn Ma Thuột đến năm 2050 mở ra không gian phát triển đô thị mới tại Đắk Lắk. Trong đó, khu vực phường Tân An có dự án nhà phố thương mại Era City.

Động lực từ quy hoạch trung tâm tiểu vùng tầm nhìn 2050

Theo Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk, đô thị Buôn Ma Thuột được định hướng trở thành trung tâm đô thị vùng, phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm.

Quy hoạch chú trọng công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và dịch vụ, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị.

Trong định hướng này, phường Tân An được xác định phát triển đô thị sinh thái chất lượng cao. Dự án nhà phố thương mại Era City tại khu vực này là một trong những dự án cần được xem xét trong mối liên hệ với quy hoạch chung và các kế hoạch phát triển hạ tầng.

Đô thị Buôn Ma Thuột trong định hướng Quy hoạch chung đến năm 2050. Ảnh: Báo Chính Phủ

Về hạ tầng, quy hoạch xác định ba tuyến cao tốc kết nối gồm CT.02, CT.24 và CT.27. Trong đó, tuyến Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đã đưa vào khai thác 20 km đầu tuyến từ tháng 5/2026. Cảng hàng không Buôn Ma Thuột được quy hoạch đạt công suất 3 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, khu vực Tân Lập và Tân An sẽ phát triển tổ hợp Chợ đầu mối nông sản vùng Tây Nguyên, gắn với dịch vụ hậu cần, cảng cạn và công nghệ cao nông sản, quy mô khoảng 495 ha. Hai cụm công nghiệp Tân An 1 và Tân An 2, quy mô lần lượt 48,5 ha và 56,3 ha, đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.

Era City: Không gian an cư kết hợp kinh doanh tại Phân khu 2

Tọa lạc tại số 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Era City thuộc Phân khu 2 theo Quyết định 3499, khu vực cửa ngõ kết nối đô thị hiện hữu với không gian mở rộng, định hướng phát triển đô thị sinh thái.

Era City tọa lạc tại số 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thuộc Phân khu 2 của đô thị Buôn Ma Thuột. Ảnh phối cảnh

Dự án gồm 152 căn nhà phố thương mại, thiết kế kết hợp kinh doanh và sinh hoạt. Tầng trệt có mặt tiền rộng 6m, phù hợp mở showroom, văn phòng hoặc kinh doanh dịch vụ. Ba tầng trên dành cho sinh hoạt gia đình, có lối đi riêng, tách biệt không gian thương mại.

Era City nằm gần các cơ sở giáo dục như Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trường THCS và THPT Đông Du, THPT Chuyên Nguyễn Du và Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt, thuận lợi tiếp cận các dịch vụ giáo dục, thương mại.

Dự án do Xuân Mai Corp phát triển và tổng thầu thi công. Thành lập năm 1983, doanh nghiệp đã tham gia hơn 3.000 công trình trên cả nước, tiên phong ứng dụng công nghệ tấm tường tiền chế Acotec và từng nhận Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2005 cho công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế.

Về chính sách bán hàng, Era City áp dụng tiến độ thanh toán kéo dài ba năm. Khách hàng thanh toán từ 4 tỷ đồng trong năm đầu để nhận bàn giao nhà, phần còn lại được phân bổ trong hai năm tiếp theo.

Chính sách giãn dòng tiền ba năm của dự án Era City.

Theo đơn vị phát triển, khách hàng có thể lựa chọn chiết khấu tối đa 15% khi thanh toán sớm 70% giá trị hợp đồng, chiết khấu 9% theo tiến độ chuẩn hoặc hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 24 tháng với khoản vay đến 70% giá trị sản phẩm.

Khách hàng đăng ký sớm trước ngày mở bán còn có thể nhận ưu đãi miễn phí quản lý hai năm và quà tặng xe VinFast VF3, tùy điều kiện chính sách bán hàng.

Trong bối cảnh Buôn Ma Thuột phát triển theo quy hoạch đến năm 2050, Era City được giới thiệu là dự án kết hợp nhu cầu an cư và kinh doanh tại khu vực Tân An. Dự án dự kiến ra mắt chính thức tháng 12/2026; khách hàng có thể đăng ký tham quan nhà mẫu và tìm hiểu thông tin quy hoạch.

Xuân Mai Corp, tiền thân là Nhà máy Bê tông tấm lớn Xuân Mai, có hơn 42 năm phát triển và 18 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với khoảng 50 dự án, hơn 100 tòa tháp và 95.000 căn hộ tại Hà Nội, TP.HCM. Các dự án tiêu biểu như Ecogreen Sài Gòn, Xuân Mai Complex, Xuân Mai Riverside, Xuân Mai Tower Thanh Hóa... Doanh nghiệp làm chủ chuỗi từ sản xuất cấu kiện bê tông, thiết kế đến thi công và bàn giao. Tại Tây Nguyên, Xuân Mai từng là đơn vị thi công chính tại Thủy điện Buôn Kuốp (280 MW) và Sêrêpôk 3, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2010 Hotline: 09.6647.6647

(Nguồn: Xuân Mai Corp)