Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) hướng tới đồng bộ lưới điện truyền tải, phân phối, đáp ứng nhu cầu phụ tải và bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho miền Bắc.

Đẩy mạnh phối hợp, bảo đảm tiến độ các dự án lưới điện

Ngày 10/11/2026, EVNNPT và EVNNPC tổ chức hội nghị phối hợp công tác đầu tư xây dựng giữa hai đơn vị.

Theo kết quả rà soát việc thực hiện thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện được hai Tổng công ty ký kết tháng 8/2024, hai bên đã thống nhất phối hợp triển khai 47 dự án, gồm 37 dự án xây dựng mới và 10 dự án tại các trạm biến áp (TBA) 220kV đang vận hành.

Đến nay, EVNNPT đã hoàn thành 14/23 dự án đăng ký đóng điện trong giai đoạn 2024-2025. Hai bên cũng phối hợp đóng điện, đưa vào vận hành đồng bộ 49 ngăn lộ 110kV tại 10 TBA 220kV, góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện và khả năng vận hành linh hoạt của lưới điện khu vực miền Bắc.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT và Chủ tịch HĐTV EVNNPC ký kết biên bản công tác phối hợp đầu tư xây dựng giữa EVNNPT và EVNNPC.

Tuy nhiên, tiến độ một số công trình lưới điện do 2 bên đầu tư chưa đáp ứng cam kết, phải điều chỉnh sang giai đoạn 2026-2028. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường phối hợp, bảo đảm tiến độ đồng bộ giữa các công trình truyền tải và phân phối, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản và nguồn vốn đầu tư.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT và Tổng giám đốc EVNNPC ký kết và trao biên bản công tác phối hợp dự án đi chung cột giữa EVNNPT và EVNNPC.

Theo dự thảo thỏa thuận phối hợp đầu tư năm 2026, hai Tổng công ty dự kiến thống nhất danh mục 37 dự án, gồm 32 dự án xây dựng mới và 5 dự án nâng công suất các TBA 220kV đang vận hành, với tổng quy mô 203 ngăn lộ 110kV.

Theo kế hoạch, EVNNPT dự kiến hoàn thành 25 ngăn lộ trong những tháng còn lại của năm 2026, 52 ngăn lộ trong năm 2027. Trọng tâm trong quý IV/2026 là hoàn thành các ngăn lộ 110kV tại các TBA 220kV Sầm Sơn, Hải Hậu, Yên Dũng, Sông Công, Bắc Ninh 3, Yên Bái và An Lão.

Năm 2027, EVNNPT tập trung triển khai các công trình TBA 220kV Điện Biên, Phong Thổ, Bắc Ninh 5, Lục Yên, Móng Cái và lắp đặt máy biến áp thứ 3 tại một số TBA 220kV.

Bên cạnh phối hợp đầu tư các ngăn lộ 110kV, hai Tổng công ty đang triển khai phương án đầu tư các đoạn đường dây đi chung cột thuộc dự án đường dây 220kV Thái Bình - Thanh Nghị và các dự án lưới điện 110kV liên quan bảo đảm đồng bộ tiến độ và hiệu quả khai thác công trình.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất phân định lại nhiệm vụ đầu tư đối với các công trình 220kV mang tính chất phân phối, trực tiếp cấp điện cho phụ tải khu vực. Theo đó, EVNNPT đề nghị EVNNPC xem xét tiếp nhận vai trò chủ đầu tư một số dự án TBA 220kV và đường dây đấu nối đồng bộ tại miền Bắc.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Thống nhất cơ chế phối hợp, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Tại hội nghị, lãnh đạo hai Tổng công ty và các ban chuyên môn tập trung đánh giá kết quả phối hợp, đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Các vấn đề được trao đổi tập trung vào công tác quy hoạch, thỏa thuận vị trí trạm, hướng tuyến đường dây, bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ đầu tư các công trình lưới điện đồng bộ.

Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh phát biểu tại buổi làm việc

Theo lãnh đạo hai Tổng công ty, công tác phối hợp có ý nghĩa quan trọng, cần được duy trì thường xuyên, chặt chẽ để bảo đảm các dự án được triển khai nhịp nhàng, đồng bộ và hiệu quả.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Ngọc Tân báo cáo tại buổi làm việc

Hai bên thống nhất duy trì họp định kỳ 3 tháng/lần để rà soát tiến độ thực hiện các dự án lưới điện 220kV, 110kV theo thỏa thuận đã ký; kịp thời nhận diện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng của mỗi Tổng công ty được giao làm đầu mối thường xuyên trao đổi, cập nhật tiến độ, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo tại các cuộc họp định kỳ.

EVNNPC có trách nhiệm thường xuyên cập nhật nhu cầu phụ tải, tiến độ các nguồn điện và thời điểm dự kiến đưa vào vận hành các đường dây 110kV đấu nối sau TBA 220kV, làm cơ sở để EVNNPT chủ động xây dựng, điều chỉnh tiến độ đầu tư, đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất nguồn điện và phát triển phụ tải.

Đồng thời, các Công ty Điện lực trực thuộc EVNNPC và các Truyền tải điện khu vực sẽ tăng cường phối hợp trong quá trình làm việc với địa phương, bảo đảm thống nhất thông tin và nâng cao hiệu quả triển khai công trình.

Hai bên cũng nhấn mạnh yêu cầu trao đổi thông tin ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phối hợp chặt chẽ trong thỏa thuận địa điểm, hướng tuyến, thiết kế và tổ chức thi công. Những thay đổi liên quan đến quy hoạch, vị trí trạm và hướng tuyến đường dây cần được thông báo kịp thời để tránh ảnh hưởng đến tính đồng bộ của hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối.

(Nguồn: EVNNPT)