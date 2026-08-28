Cùng với sự phát triển của nhà thông minh, khóa cửa đang dần chuyển từ một thiết bị cơ học chuyên biệt thành một điểm chạm công nghệ trong không gian sống.

Bên cạnh chức năng kiểm soát ra vào, những mẫu khóa thế hệ mới tích hợp thêm sinh trắc học, camera, kết nối từ xa và giao diện cảm ứng, mở rộng trải nghiệm của người dùng ngay từ cánh cửa.

Trong xu hướng đó, FS SMART AI 01 được phát triển như một bước tiến mới trong dòng khóa thông minh Faster, nổi bật với màn hình cảm ứng 16 triệu màu, kết hợp cùng hệ thống nhận diện sinh trắc học như: tĩnh mạch lòng bàn tay, nhận diện khuôn mặt 3D,...

Sự kết hợp này không chỉ nâng cao mức độ an toàn mà còn mang đến trải nghiệm sử dụng trực quan và thuận tiện hơn cho người dùng trong sinh hoạt hàng ngày.

Từ thiết bị bảo vệ đến điểm chạm công nghệ trong ngôi nhà

Một chiếc khóa cửa truyền thống thực hiện nhiệm vụ khá đơn giản: giữ cửa ở trạng thái đóng và kiểm soát việc ra vào bằng chìa khóa. Tuy nhiên, khi công nghệ ngày càng đi sâu vào đời sống, nhu cầu của người dùng đối với thiết bị này cũng thay đổi.

Khóa thông minh còn cho phép người dùng kết nối, theo dõi và quản lý thiết bị từ xa qua ứng dụng. Ảnh: Faster

Sự xuất hiện của khóa thông minh giúp việc ra vào trở nên linh hoạt hơn. Người dùng có thể sử dụng vân tay, khuôn mặt, mật mã hoặc thẻ từ thay cho chìa khóa vật lý. Với các dòng sản phẩm cao cấp hơn, khóa còn có thể kết nối với điện thoại, camera và các thiết bị khác để hỗ trợ kiểm soát cửa từ xa.

Điều này khiến khóa cửa trở thành một trong những điểm chạm công nghệ thường xuyên nhất trong ngôi nhà. Mỗi ngày, người dùng có thể tương tác với khóa khi đi làm, trở về nhà, đón khách hoặc kiểm soát việc ra vào của các thành viên.

Cùng với chức năng, yếu tố trải nghiệm cũng ngày càng được chú trọng. Một chiếc khóa hiện đại không chỉ cần đảm bảo khả năng xác thực mà còn phải dễ sử dụng, phù hợp với không gian nội thất và tạo cảm giác liền mạch với hệ sinh thái công nghệ trong nhà.

Màn hình cảm ứng 16 triệu màu - Biến khóa cửa thành một điểm chạm công nghệ

Faster FS SMART AI 01 nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái sản phẩm của Faster.

Hệ sinh thái sản phẩm Faster được phát triển trên các công nghệ hiện đại. Ảnh: Faster

Từ nền tảng các sản phẩm thiết bị nhà bếp, Faster từng bước mở rộng sang nhóm thiết bị ứng dụng công nghệ và tự động hóa, hướng tới định vị “giải pháp đồng bộ cho không gian sống”. Khóa thông minh là một trong những nhóm sản phẩm đưa định hướng này đến một điểm chạm khác trong gia đình: cánh cửa.

Đón đầu xu hướng công nghệ toàn cầu, Faster ứng dụng AI vào hệ sinh thái sản phẩm, trong đó có khóa thông minh, nhằm mở rộng khả năng tương tác giữa thiết bị và người dùng. Từ việc tự động hóa các thao tác đến khả năng nhận diện và phản hồi theo ngữ cảnh, AI đang dần trở thành một lớp công nghệ giúp các thiết bị trong ngôi nhà trở nên thông minh và thuận tiện hơn.

Điểm dễ nhận thấy trên FS SMART AI 01 là màn hình cảm ứng có khả năng hiển thị 16 triệu màu. Thay vì chỉ sử dụng một khu vực phím số đơn thuần, màn hình màu đưa giao diện tương tác trở thành một phần nổi bật trong thiết kế khóa, tạo nên điểm nhấn trực quan ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Màn hình không chỉ phục vụ nhập lệnh mà còn đóng vai trò hiển thị trạng thái, hướng dẫn thao tác và tạo nên một giao diện sử dụng trực quan, hiện đại. Nhờ đó, thiết bị trở nên thân thiện hơn với người dùng, đồng thời nâng tầm thẩm mỹ cho không gian sống.

Bên cạnh đó, FS SMART AI 01 vẫn được trang bị thêm một số công nghệ hỗ trợ nhằm hoàn thiện trải nghiệm sử dụng. Hệ thống sinh trắc học với nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay sử dụng ánh sáng hồng ngoại gần để quét bản đồ mạch máu dưới da, giúp xác thực người dùng theo đặc điểm sinh học riêng biệt. So với vân tay, phương thức này có ưu điểm là khó sao chép và không yêu cầu tiếp xúc trực tiếp.

FS SMART AI 01 mang công nghệ hiện đại đến từng điểm chạm trên khóa cửa thông minh. Ảnh: Faster

Ngoài ra, khóa còn tích hợp Face ID 3D, vân tay FPC, thẻ từ, mật mã ảo chống nhìn trộm và chìa khóa cơ chống sao chép, mang đến nhiều lựa chọn mở khóa linh hoạt cho từng người dùng. Hệ thống camera và tính năng video call cũng được bổ sung, cho phép quan sát và đàm thoại 2 chiều với người đứng trước cửa thông qua điện thoại. Khi kết nối với App Tuya Smart qua WiFi, người dùng có thể theo dõi và điều khiển từ xa một cách thuận tiện.

Theo đại diện Faster, với FS SMART AI 01, câu chuyện về khóa thông minh không chỉ xoay quanh việc thay thế chìa khóa truyền thống. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng đưa công nghệ vào những thao tác vốn diễn ra hàng ngày. Thay vì chỉ xuất hiện ở các thiết bị điện tử riêng biệt, công nghệ đang được tích hợp trực tiếp vào những điểm chạm của ngôi nhà, từ cửa ra vào đến các thiết bị gia dụng.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Faster Việt Nam)