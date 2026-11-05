Mềm mịn, dễ thưởng thức và không cần chế biến, bánh flan là gợi ý để mẹ đổi vị cho gia đình. Flan Ánh Hồng vừa bổ sung vị bắp, phô mai bên cạnh caramel truyền thống.

Cuối tuần, sau bữa cơm hay vào buổi chiều quây quần bên gia đình, bánh flan là gợi ý món ăn nhẹ tiện lợi cho mẹ khi không có nhiều thời gian vào bếp. Bánh được làm từ trứng, sữa, bánh có kết cấu mềm mịn, thường dùng khi để mát và có thể thưởng thức trực tiếp bằng thìa.

Với những gia đình chưa có thói quen ăn flan, món bánh này có thể trở thành lựa chọn tráng miệng hoặc ăn nhẹ để thay đổi khẩu vị mà không cần chuẩn bị cầu kỳ. Một chiếc bánh nhỏ sau bữa cơm hay vào buổi chiều cuối tuần giúp thực đơn gia đình thêm phong phú. Điều quan trọng là lựa chọn khẩu phần phù hợp và sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì.

Bánh flan mềm mịn, có thể dùng trực tiếp bằng thìa.

Bắt đầu với caramel hay thử vị bắp, phô mai?

Nhắc đến bánh flan, caramel là hương vị quen thuộc với nhiều người. Lớp caramel hòa quyện cùng nền bánh trứng sữa tạo nên nét đặc trưng của món tráng miệng này.

Đầu tháng 11/2026, Ánh Hồng giới thiệu dòng Flan caramel với công thức được cải tiến theo hướng thơm béo, mềm mịn hơn. Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn thưởng thức hương vị flan truyền thống.

Bên cạnh caramel, mẹ có thể lựa chọn Flan bắp hoặc Flan phô mai, hai hương vị mới được giới thiệu trong đợt này. Flan bắp sử dụng nguyên liệu bột bắp ngọt, gợi hương vị bắp gần gũi; trong khi Flan phô mai có thành phần bột phô mai cheddar, kết hợp với nền bánh trứng sữa.

Dù sử dụng bánh flan đóng gói sẵn khá đơn giản, việc bảo quản vẫn cần được chú ý. Theo hướng dẫn của Ánh Hồng, sản phẩm nên được đặt đứng và bảo quản lạnh ở nhiệt độ 5-8°C; hạn sử dụng là 30 ngày khi được bảo quản đúng điều kiện.

Một món bánh nhỏ, thêm dịp trò chuyện cùng con

Một điểm mới khác của Flan Ánh Hồng là thiết kế bao bì. Dòng caramel có 8 mẫu khác nhau với hình ảnh các nhân vật trứng và Flan vui nhộn; hai hương vị mới cũng có hình ảnh nhân vật bắp và phô mai tương ứng.

Mẹ có thể để con tự chọn mẫu hình yêu thích, cùng mở bánh và trò chuyện về hương vị sau khi thưởng thức. Những hoạt động đơn giản ấy có thể biến giờ ăn tráng miệng thành khoảng thời gian vui vẻ, giúp mẹ và con thêm gắn kết.

Bé có thể tự chọn mẫu hình yêu thích trên bao bì Flan Ánh Hồng.

Thông điệp “Mở Flan - Mở Niềm Vui” được thương hiệu lựa chọn cho lần làm mới này cũng hướng đến những khoảnh khắc giản dị như vậy.

Với những gia đình chưa từng mua flan, mẹ có thể bắt đầu bằng một hương vị phù hợp với sở thích của con, sau đó đổi sang vị khác trong những lần tiếp theo. Đôi khi, một món tráng miệng mới chỉ cần vừa miệng, thuận tiện có thể trở thành lựa chọn quen thuộc trong thực đơn hàng ngày.

Bích Đào