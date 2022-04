Gen Z yêu thôi, không cưới

Theo chuyên gia, ngày càng có nhiều người trẻ từ chối cuộc sống ổn định, gắn bó bởi họ mong muốn được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn.

Chương trình thực tế The Ultimatum: Mary or Move on (Tối hậu thư: Cưới hay Chia tay) bóc trần quan điểm yêu đương, tình dục mới của Gen Z so với thế hệ trước đây.

8 tập của series này kể về 6 cặp yêu nhau đang băn khoăn về việc kết hôn hay dừng lại. Ở một vài cặp, có người đã sẵn sàng để cưới nhưng không thể thuyết phục người yêu của mình.

Khi tham gia chương trình, họ được sắp xếp để chung sống như vợ chồng với "nửa kia" của người khác. Sau thời gian này, họ có thể lựa chọn độc thân, kết hôn với người yêu ban đầu hoặc là tiếp tục gắn bó với người được ghép đôi thử nghiệm.

Một số nhân vật trong series The Ultimatum: Mary or Move on. Ảnh: Netflix.

Theo Independent, những mối quan hệ chồng chéo và tình tiết kịch tính của The Ultimatum đã giúp chương trình này thu hút đông đảo khán giả truyền hình. Tuy nhiên, số lượng người xem lớn không thể là yếu tố khẳng định đây là một series giá trị.

Nhiều người tỏ phản ứng, cho rằng biên kịch đã đưa các nhân vật vào tình huống hoán đổi người yêu phi lý. Không những thế, nhiều chi tiết trong chương trình cũng được cho là làm quá, cố tình "drama hóa" nhằm câu kéo người xem.

Phim ảnh "bóc trần" cách yêu của Gen Z

Nhưng cũng theo tờ báo, The Ultimatum làm nổi bật lên xu hướng yêu đương và tình dục của thế hệ người trẻ tuổi: e ngại mối quan hệ bền bỉ, né tránh chế độ một vợ - một chồng và sẵn sàng tìm đến đối tác có tiềm năng hơn.

"Ngày càng có nhiều người trẻ từ chối cuộc sống ổn định, gắn bó mãi mãi với một người tình bởi họ mong muốn được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn", chuyên gia tâm lý và trị liệu tình dục Tatyana Dyachenko nói trên Independent.

Gen Z sẵn sàng trải nghiệm tình yêu với nhiều người. Ảnh: Cottonbro/Pexels.

Theo bà, Gen Z ngày nay thực dụng hơn về tình dục, tình yêu và các mối quan hệ so với các thế hệ trước. Họ quan hệ tình dục ít hơn đáng kể so với Millennials và Gen X.

"Ở mỗi thời điểm của cuộc đời, Gen Z đều dễ dàng tìm thấy một nửa để đáp ứng nhu cầu nhất định. Họ không nhất thiết phải ở trong những mối quan hệ lâu dài, cũng ít cam kết và theo đuổi việc tìm kiếm bạn đời hơn các thế hệ trước", cô bày tỏ.

Chuyên gia này cũng nhận thấy thế hệ trẻ nói chung và Gen Z nói riêng đều có xu hướng tham gia vào các mối quan hệ với nhiều đối tác. Họ không ngần ngại trải nghiệm tình một đêm, kết đôi thông qua ứng dụng hẹn hò.

"Một số người gọi đó là cuộc cách mạng tình dục chưa từng thấy kể từ những năm 1960", cô nói thêm.

Nói về lý do của xu hướng tình cảm này, theo Tatyana, đó là bởi người trẻ đang sống trong một thời kỳ đầy bất ổn. Họ không thể đoán trước tình hình thay đổi khí hậu và chống đỡ các cuộc khủng hoảng tài chính. Đại dịch Covid-19 bất ngờ ập đến cũng là một nguyên nhân khiến họ lựa chọn trải nghiệm nhiều hơn thay vì bó buộc vào một điều cứng nhắc.

"Gen Z cầu thị trong việc tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trước khi bước vào mối quan hệ với một hoặc nhiều người".

Cú hích từ ứng dụng hẹn hò

Tatyana cho rằng sự phát triển của các ứng dụng hẹn hò cũng là một phần tác động đến thói quen yêu đương mới của Gen Z.

"Ứng dụng tình yêu là công cụ trao quyền cho thế hệ trẻ để họ thể hiện mong muốn của mình một cách rõ ràng. Gen Z tự tin vào bản thân hơn nhiều so với các thế hệ trước và luôn tin rằng mình xứng đáng với điều tốt hơn", cô cho hay.

Tuy nhiên, mặt khác, các ứng dụng hẹn hò cũng khiến Gen Z gặp khó khăn khi lựa chọn người yêu hoặc người để gắn bó lâu dài. "Quẹt trái", "quẹt phải" quá nhiều, họ rơi vào trạng thái mệt mỏi vì phải đưa ra quyết định - vấn đề được gọi với thuật ngữ "quá tải lựa chọn" hoặc "tê liệt quyết định".

Nhiều người trẻ không sẵn sàng bó buộc vào mối quan hệ lâu dài, mãi mãi. Ảnh: RODNAE/Pexels.

Theo nhà tâm lý học và giáo sư lý thuyết xã hội người Mỹ Barry Schwartz, trên thực tế, con người dễ bị căng thẳng nếu có quá nhiều lựa chọn được bày ra trước mắt, dù là các loại món ăn, quần áo hay các anh chàng/ cô nàng lãng mạn. Và ngay cả khi đã quyết định, đến cuối cùng, con người cũng sẽ không hài lòng bởi nghĩ rằng biết đâu những thứ còn lại sẽ tốt hơn.

"Tôi cho rằng các trang web, ứng dụng hẹn hò hiện nay là con phương tiện phổ biến để người trẻ tìm kiếm mối quan hệ. Nhưng nếu có quá nhiều sự lựa chọn, các nền tảng này thực sự đã tạo ra vấn đề chứ không phải người yêu", Schwartz lập luận.

Theo Zing