Giá bạc hôm nay (23/11) phục hồi ở cả thị trường trong nước và thế giới. Có thương hiệu điều chỉnh tăng giá bạc thỏi đắt thêm hơn 1 triệu đồng/kg so với mức niêm yết vào cuối tuần trước.

Tại thị trường trong nước, giá bạc đầu phiên hôm nay được hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn điều chỉnh đi lên.

Giá bạc tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu phiên hôm nay được điều chỉnh tăng mạnh.

Vào lúc 8h46', giá bạc miếng Ancarat được niêm yết ở mức 1,479-1,526 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 36.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Cùng thời điểm, giá bạc thỏi của Ancarat được giao dịch ở mức 39,44-40,693 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 1,067 triệu đồng/kg ở chiều mua và đắt thêm 960.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết tuần qua.

Cùng xu hướng, đầu giờ sáng nay, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng tăng khá mạnh.

Giá bạc trong nước phục hồi. Ảnh: Ancarat

Giá bạc miếng của Phú Quý lúc 9h45' được niêm yết ở mức 1,296-1,336 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 31.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Giá bạc thỏi của thương hiệu này mở cửa phiên giao dịch hôm nay được niêm yết ở mức 34,506-35,573 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 747.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 774.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Trong khi đó, giá bạc tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đầu phiên hôm nay được điều chỉnh giảm nhẹ.

Lúc 8h24', giá bạc miếng Sacombank được niêm yết ở mức 1,53-1,575 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi đó giá bạc thỏi của Sacombank được giao dịch ở mức 40,8-42 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua, giá bạc miếng của Sacombank đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 3.000 đồng mỗi lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này hạ 80.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch.

Trên thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, giá bạc đảo chiều tăng trở lại, sau khi giảm mạnh vào cuối tuần trước.

Vào lúc 9h11' ngày 23/11 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 41,76 USD/ounce, tăng 1,56% so với phiên trước đó.

Trong tuần qua, giá bạc thế giới chịu áp lực bán mạnh khi triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ thay đổi theo hướng thắt chặt.

Việc đồng USD tăng giá cùng lợi suất trái phiếu đi lên đã làm suy giảm sức hấp dẫn của bạc, trong bối cảnh nhà đầu tư có xu hướng chuyển vốn sang những kênh đầu tư mang lại lợi suất ổn định hơn.

Ngoài ra, giá bạc chịu sức ép bán tháo còn do lo ngại nhu cầu công nghiệp suy yếu.

Dù đã có dấu hiệu phục hồi trong phiên giao dịch đầu tuần này nhưng giá bạc vẫn chịu tác động từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, biến động đồng USD và nhu cầu công nghiệp. Đây là những yếu tố có thể chi phối diễn biến của kim loại quý trong thời gian tới.