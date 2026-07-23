Lý do vắng bóng màn ảnh

Đại tá, NSND Nguyễn Hải sinh năm 1958, nguyên là Phó trưởng đoàn kịch nói Công an nhân dân. Ông từng thành công với những vai lưu manh, tội phạm cộm cán hoặc quan chức, công an biến chất. NSND Nguyễn Hải từng chia sẻ vì đóng vai phản diện mà ông từng bị bố cấm về nhà.

NSND Nguyễn Hải được mời làm Phó BGK Hoa hậu doanh nhân tinh hoa toàn cầu 2026.

Bắt đầu được chú ý với vai Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô (1998), gần 3 thập kỷ qua NSND Nguyễn Hải ghi dấu ấn với hàng loạt vai phản diện thành công trong: Bão ngầm, Đấu trí, Cổ cồn trắng, Đầm lầy bạc... Những vai phản diện nhiều năm đã trở thành thương hiệu của NSND Nguyễn Hải. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.

Gặp NSND Nguyễn Hải trong họp báo công bố Hoa hậu doanh nhân tinh hoa toàn cầu với tư cách thành viên ban giám khảo, trông ông vẫn phong độ dù đã ở tuổi cận kề 70.

Mấy năm gần đây ông vắng bóng trên màn ảnh, vai gần nhất là ông trùm trong phim Đấu trí đã cách đây 5 năm nhưng gần đây NSND Nguyễn Hải đắt sô làm giám khảo các cuộc thi hoa hậu. Ngoài việc ngồi ghế nóng, ông cho biết từng học Học viện Tư pháp nên khi về hưu NSND Nguyễn Hải nhận tư vấn pháp luật miễn phí cho nhiều hoàn cảnh khó khăn nên gần như không còn thời gian trống.

"Nói thật là tuổi này đi làm phim dài tập rất mệt. Tôi cảm giác sinh lực không còn đủ đáp ứng công việc như thời làm Chuyện làng Nhô, Chạy án, Quỳnh búp bê, Cảnh sát hình sự... Giờ tôi chỉ có thể tham gia phim ngắn hay phim chiếu rạp", NSND Nguyễn Hải chia sẻ với VietNamNet.

Hỏi ông ngoài lý do sức khỏe và thời gian, phải chăng cát-sê đóng phim thấp, nhất là so với cát-sê làm giám khảo nên NSND Nguyễn Hải không còn mặn mà với phim ảnh? Ông cười hiền và bảo so sánh thì khó vì mỗi ngành nghề là một sân chơi, chơi làm sao cho hiệu quả, lành mạnh.

Dù bận rộn và ít tham gia phim ảnh nhưng NSND Nguyễn Hải ẫn thường xuyên theo dõi phim truyền hình Việt Nam và nhận thấy thế hệ diễn viên hiện nay giỏi và thông minh.

Sự thay đổi của xã hội khiến những người đóng vai phản diện ngày càng khó vì làm sao phải lột tả được bản chất của tội phạm và làm sao đưa ra thông điệp cảnh giác phòng chống tội phạm. Dù vậy ông vui vì có khán giả bây giờ vẫn gọi ông là Trịnh Khả (nhân vật phản diện của NSND Nguyễn Hải trong phim Chuyện làng Nhô) sau gần 30 năm thay vì tên thật.

"Đó là lời khẳng định của khán giả dành cho những năm tháng lao động nghệ thuật nghiêm túc của tôi. Phải cảm ơn tác giả, đạo diễn đã tạo điều kiện cho tôi tỏa sáng với vai diễn này. Còn giờ bối cảnh xã hội đã khác, rất khó có được những vai diễn như Trịnh Khả trong bối cảnh Chuyện làng Nhô nữa", ông nói.

Gia đình 3 thế hệ sống chung trong căn nhà 41m2

NSND Nguyễn Hải hiện là Đại tá công an.

Hỏi NSND Nguyễn Hải gần đây toàn đi chấm hoa hậu bà xã có ý kiến gì không?... "Tôi nghĩ đó là chuyện hết sức bình thường, xã hội càng nhiều người đẹp càng hạnh phúc", ông khéo léo đáp.

NSND Nguyễn Hải chia sẻ ông hiện có 2 cháu nội, 1 cháu ngoại và tất cả đều ở với ông bà. Nam diễn viên cho biết ngôi nhà 41m2 xây 5 tầng là nơi ở của 3 thế hệ, dâu rể đủ cả nhưng hòa thuận. "Ở với các cháu vui nhưng mệt. Tôi đi suốt nên bà vất vả, đảm đang lo hết việc nội ngoại, anh em họ hàng, con cháu. Dù vất vả nhưng vẫn phải cố để tạo điều kiện cho các con công tác", NSND Nguyễn Hải kể.

Ông nói ở tuổi này đáng lẽ được nghỉ ngơi, được an nhàn nhưng vẫn làm việc cho đỡ buồn và cũng là để giúp thêm các con.

"Tôi luôn phải hỗ trợ các con kể cả sức và lực vì chúng vẫn đang giai đoạn phấn đấu để hoàn thiện kiến thức xã hội. Các cháu học thạc sĩ, tiến sĩ mình cũng phải ủng hộ, ủng hộ bằng thời gian trông cháu, đi chợ nấu cơm khi cần hay cháu ốm ông lái xe cho vào viện khám. Nhưng đó mới là cuộc sống bởi nếu không có việc gì thì buồn lắm. Sợ nhất là nỗi cô đơn của tuổi già nên còn hoạt động là vui", NSND Nguyễn Hải nói.

NSND Nguyễn Hải trong phim "Bão ngầm" (Nguồn: VTV)

BTC vừa công bố cuộc thi Hoa hậu doanh nhân tinh hoa toàn cầu 2026 sẽ diễn ra từ 20/8-24/8 với sự tham gia của các thí sinh Việt Nam và Trung Quốc. Đối tượng dự thi là nữ doanh nhân từ 20-55 tuổi. BTC sẽ chọn ra 12 thí sinh xuất sắc nhất trong đêm chung kết ngày 23/8 để trao các danh hiệu của cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng. BGK ngoài NSND Nguyễn Hải còn có NSND Vũ Ngoạn Hợp, Đại sứ Vũ Quang Minh, TS Bạch Dương.