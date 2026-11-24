Ngày 23/11, tại Hà Nội, ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT KN Holdings, đại diện gia đình cam kết đóng góp 150 tỷ đồng trong 5 năm cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026) diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp và những cá nhân tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo.

Tại buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, tôn vinh 80 gương nhân ái tiêu biểu và ra mắt các sáng kiến gồm Cổng Nhân đạo số quốc gia, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam và Quỹ Nhân đạo Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương lao động Hạng Nhất cho Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam

Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm cam kết đóng góp 150 tỷ đồng

Tại sự kiện, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KN Holdings, được vinh danh “Gương nhân ái tiêu biểu” vì những đóng góp cho hoạt động nhân đạo và an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao vinh danh “Gương nhân ái tiêu biểu” cho Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm

Đại diện các cá nhân, tổ chức được vinh danh phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Kiểm nhấn mạnh ý nghĩa hành trình 80 năm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nơi kết nối những tấm lòng nhân ái, chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, ông đại diện gia đình cam kết đóng góp 150 tỷ đồng trong 5 năm cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chăm lo người nghèo, người yếu thế và các hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Kiểm – Chủ tịch KN Holdings cam kết ủng hộ 150 tỷ cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam

“Gần 50 năm qua, trong quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn KN Holdings, gia đình chúng tôi luôn tâm niệm phụng sự xã hội là trách nhiệm và cũng là niềm hạnh phúc”, ông Lê Văn Kiểm chia sẻ.

Theo ông, Quỹ Nhân đạo Việt Nam sẽ góp phần kết nối nguồn lực, đưa sự hỗ trợ đến đúng những người cần giúp đỡ, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước tham gia hoạt động nhân đạo.

“Một Việt Nam nhân ái không thể chỉ được xây dựng bằng những tấm lòng lớn, mà cần được vun đắp từ hàng triệu hành động yêu thương mỗi ngày”, ông nhấn mạnh.

Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng cộng đồng

Cam kết 150 tỷ đồng tiếp nối hành trình thiện nguyện gần 50 năm của gia đình ông Lê Văn Kiểm và Tập đoàn KN Holdings, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

Tính đến năm 2026, ông Lê Văn Kiểm, phu nhân Trần Cẩm Nhung cùng gia đình đã đóng góp gần 3.000 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ cộng đồng trong, ngoài nước.

Trong đó có 500 tỷ đồng đóng góp Quỹ vắc xin phòng Covid-19; 180 tỷ đồng hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc.

Gia đình còn hỗ trợ xây dựng hàng nghìn căn nhà tình nghĩa, cấp học bổng, tài trợ phẫu thuật mắt cho hơn 10.000 người nghèo tại Việt Nam, Lào và Campuchia; đóng góp 5 triệu USD vào Quỹ Y tế toàn cầu của tỷ phú Bill Gates, cùng nhiều chương trình cứu trợ thiên tai.

Những đóng góp này được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế. Ông Lê Văn Kiểm hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vào năm 2008 và 2020. Năm 2019, ông cùng phu nhân được Forbes vinh danh trong danh sách 10 nhà từ thiện hào phóng nhất châu Á - Thái Bình Dương.

AHLĐ Lê Văn Kiểm - Chủ tịch KN Holdings và AHLĐ Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch KN Holdings, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tại sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập Hội

Tiếp nối truyền thống gia đình, bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện trong 5 lĩnh vực: y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa và khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2025, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng các đại biểu

Với KN Holdings, trách nhiệm xã hội là một phần trong định hướng phát triển bền vững. Cam kết đồng hành cùng Quỹ Nhân đạo Việt Nam tiếp tục thể hiện sự gắn bó của gia đình lãnh đạo tập đoàn với các hoạt động vì cộng đồng.

Thế Định