Chiều 30/9, một số doanh nghiệp kinh doanh gas trong nước thông báo tiếp tục giảm giá mặt hàng này từ ngày 1/10. Theo đó, trung bình mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng được giảm thêm 18.000 đồng, loại 45 kg giảm 67.500 đồng/bình, tùy thương hiệu.

Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) thông báo, từ ngày 1/10, giá bán gas Saigon Petro giảm 18.500 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 405.000 đồng bình 12kg.

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương cũng cho biết, từ ngày 1/10, giá gas City Petro giảm 18.000 đồng/bình 12kg và giảm 75.000 đồng/bình 50kg. Giá gas bán lẻ của thương hiệu này đến tay người tiêu dùng không vượt quá 426.500 đồng/bình 12 kg và 1.776.500 đồng/bình 50 kg.

Giá gas giảm lần thứ 6 liên tiếp

Tương tự, Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho hay, từ 1/10, giá gas của thương hiệu này giảm 18.000 đồng/bình 12kg và 67.500 đồng/bình 45kg. Như vậy, giá gas bán lẻ của LPG Việt Nam đến người tiêu dùng tối đa là 407.900 đồng/bình 12kg và 1.529.655 đồng/bình 45 kg.

Còn theo thông báo của Công ty Petrolimex Gas Sài Gòn, giá gas bán lẻ của thương hiệu này trong tháng 10 được điều chỉnh giảm 18.000 đồng/bình 12kg, giá bán lẻ khu vực TP.HCM là 411.000 đồng/bình 12kg.

Theo các công ty gas, nguyên nhân giá gas trong nước tiếp tục giảm là do giá gas thế giới hạ. Giá gas thế giới bình quân tháng 10/2022 chốt hợp đồng ở mức 575USD/tấn, giảm 65 USD/tấn so với tháng 9. Do giá gas thế giới hạ nhiệt nên các doanh nghiệp kinh doanh gas trong nước cũng điều chỉnh giảm.

Hiện nguồn cung gas nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ. Vì thế, giá bán lẻ gas trong nước bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá gas thế giới.

Đây là tháng thứ 6 liên tiếp giá gas trong nước được điều chỉnh giảm, với tổng mức giảm khoảng 112.000 đồng/bình 12 kg. Tính từ đầu năm 2022, giá gas bán lẻ trong nước đã có 3 lần tăng và 7 lần giảm, với tổng mức giảm là 122.000 đồng/bình 12 kg. Hiện, giá gas đã về mức thấp hơn thời điểm đầu năm 2022.