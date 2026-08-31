Ngày 31/8, Sở Xây dựng Gia Lai tổ chức cuộc họp xử lý vi phạm, chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách bằng taxi và xe hợp đồng trên địa bàn. Cuộc họp do Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn chủ trì.

Cuộc họp được tổ chức sau phản ánh của một hành khách về giá cước chuyến xe tại Quy Nhơn vào tối 30/8.

Theo nội dung phản ánh, tối cùng ngày, hành khách đi một phương tiện được cho là taxi từ khu vực bãi biển Xuân Diệu, đoạn gần một nhà hàng hải sản, về khách sạn L’Amor trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn).

Hành khách cho biết quãng đường khoảng 2km nhưng giá cước là 75.000 đồng. Theo phản ánh, khi thắc mắc về mức giá, tài xế cho rằng giá tại Quy Nhơn đều như vậy.

Người này cũng bày tỏ lo ngại những trải nghiệm không tốt về giá cả, thái độ phục vụ có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Quy Nhơn.

Sở Xây dựng Gia Lai tổ chức cuộc họp chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách bằng taxi, xe hợp đồng sáng 31/8. Ảnh: Minh Nguyễn

Ngay trong đêm, sau khi tiếp nhận phản ánh, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai chỉ đạo đơn vị chuyên môn kiểm tra, rà soát và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải liên quan báo cáo giải trình.

Qua rà soát, phương tiện biển số 77H-103.20 thuộc Hợp tác xã Vận tải Asia Quy Nhơn, được Sở Xây dựng cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” còn hiệu lực.

Theo Sở Xây dựng, phương tiện này kinh doanh vận tải theo hình thức hợp đồng, sử dụng hợp đồng điện tử trên nền tảng ứng dụng công nghệ và không phải xe taxi.

Tại cuộc họp sáng 31/8, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Asia Quy Nhơn và tài xế L.N.H đã trực tiếp giải trình về vụ việc.

Theo đó, khoảng 19h20 ngày 30/8, tài xế H. điều khiển xe hợp đồng biển số 77H-103.20 đón hành khách tại đường Xuân Diệu, đoạn gần một nhà hàng hải sản ở Quy Nhơn, rồi chở về khách sạn L’Amor trên đường Nguyễn Thị Định.

Theo thông tin giao dịch chuyển tiền, khi kết thúc chuyến đi, tài xế thu của hành khách 70.000 đồng.

Trước chuyến đi, tài xế chỉ nhận được thông tin của khách về điểm đón và điểm đến; hai bên không trao đổi, thỏa thuận trước về số tiền cước.

Qua làm việc, tài xế L.N.H. thừa nhận số tiền 70.000 đồng thực tế thu của hành khách cao hơn cước đặt chuyến qua ứng dụng.

Đại diện Hợp tác xã Vận tải Asia Quy Nhơn và tài xế đã công khai xin lỗi hành khách tại cuộc họp.

Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai nghiêm khắc phê bình Hợp tác xã Vận tải Asia Quy Nhơn và tài xế liên quan.

Sở đồng thời yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bố trí phương tiện, lái xe, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ; không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, chèn ép, tranh giành khách hoặc từ chối vận chuyển trái quy định.

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết và thu giá cước theo quy định; công khai, minh bạch giá cước trước khi thực hiện chuyến đi; không lợi dụng nhu cầu tăng cao trong dịp lễ để tự ý tăng giá hoặc thu thêm các khoản ngoài giá đã niêm yết, thỏa thuận.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng yêu cầu phương tiện bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, vệ sinh sạch sẽ; lái xe có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự, thân thiện với hành khách.

Đối với vụ việc liên quan đến Hợp tác xã Vận tải Asia Quy Nhơn và tài xế L.N.H, Sở Xây dựng Gia Lai cho biết sẽ thành lập tổ kiểm tra để xác minh và xử lý các vi phạm theo quy định.

Bình An