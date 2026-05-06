Theo kế hoach, trong tháng 5 sẽ có các hoạt động du lịch hè Quy Nhơn - Thiên đường biển và Gia Lai - điểm đến kỳ thú. Các sự kiện cụ thể: Festival bóng đá trẻ quốc tế được tỏ chức tại Phường Quy Nhơn, phường Pleiku; 2 sự kiện được tổ chức ở tỉnh Gia Lai gồm Chương trình Famtrip thị trường Úc tại Gia Lai và Hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với một số tỉnh, thành trong cả nước. Khu vực bãi biển Lý Hưng - Lý Lương; Tại khu vực bãi biển Nhơn Hải (Hải Đông, Hải Nam), Phường Quy Nhơn Đông sẽ diễn ra Lễ hội “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi”.

Du khách khám phá điểm du lịch Kỳ Co

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, trong tháng 6 sẽ có 8 sự kiện được tổ chức tại Phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Các sự kiện gồm: Hội thảo quốc tế “Kết nối vùng cao: Vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu”; Đăng cai tổ chức Giải vô địch trẻ Cờ vua miền Trung - 2026; Đăng cai tổ chức Giải vô địch trẻ Cờ tướng miền Trung - 2026; Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”; Giải chạy VNExpress Marathon quốc tế năm 2026; Lễ hội Diều quốc tế năm 2026; Chương trình Đại nhạc hội (K pop); Lễ phát động "Xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch".

UBND tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức sự kiện "Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026" từ ngày 11/5 đến 15/5 tại Sân vận động Pleiku Arena và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.

"Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026" từ ngày 11/5 đến 15/5

"Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026" là sự kiện thể thao tiêu biểu quy mô cấp quốc tế, được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá sâu rộng hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Gia Lai nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch thể thao giữa các địa phương trong nước và quốc tế; góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Đến thời điểm này Ban tổ chức đã nhận được sự đăng ký thi đấu của 12 đội bóng trẻ, đến từ các câu lạc bộ và đội tuyển mạnh nhất trong cả nước và quốc tế, trong đó có sự góp mặt của 7 đội bóng quốc tế FC Mohyeon (Hà Quốc); Gang Won State All Sta (Hà Quốc), Jupilo Iwata (Nhật Bản), Shenzhen (Trung Quốc), Khamsay (Lào), Malaisia và 5 đội bóng trong nước PVF, Hà Nội T&T, SLNA, Trường tươi Bình Phước; LPBank Hoàng Anh Gia Lai…

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đây là sự kiện giao lưu thể thao quy mô lớn, quy tụ nhiều đội bóng đá trẻ có chất lượng chuyên môn cao đến từ các quốc gia trong khu vực và quốc tế. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao hấp dẫn, chuyên nghiệp mà còn là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 “Đại ngàn chạm biển xanh”, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế và hội nhập quốc tế của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh nhận định, với các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, sẽ thu hút thêm du khách trong và ngoài nước, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 10.300 tỉ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026, thu hút hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước - tạo “cú hích” lớn cho ngành du lịch. Chuỗi hoạt động trong tuần lễ khai mạc tạo sức hút lớn, để lại ấn tượng sâu sắc với người dân và du khách, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai, thúc đẩy thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

An Nhiên