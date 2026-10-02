Gia Lai:

Mất hoàn toàn khả năng trả nợ nhưng Trương Thị Thu C. vẫn lừa hai nạn nhân để vay 7,3 tỷ đồng, lấy lý do "đáo hạn ngân hàng" rồi chiếm đoạt.

Ngày 2/10, VKSND tỉnh Gia Lai cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Thu C. về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 10/2025, Trương Thị Thu C. tìm gặp bà Trần Thị T. để vay tiền nhằm trả các khoản nợ trước đó và đáo hạn tài sản.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Trương Thị Thu C. Ảnh: VKSND Gia Lai

Thời gian đầu, việc vay và trả tiền được C. thực hiện đúng thỏa thuận. Tuy nhiên, do các khoản vay sau phải lớn hơn khoản vay trước và phải vay nhiều khoản mới đủ tiền trả nợ gốc, lãi nên tổng số nợ của C. ngày càng tăng. Đến tháng 3/2026, C. mất hoàn toàn khả năng trả nợ.

Dù biết rõ tình trạng tài chính của mình, C. vẫn tiếp tục vay tiền để trả các khoản nợ đến hạn. Để tạo lòng tin, C. đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền để đáo hạn ngân hàng.

Trong tháng 4 và 5/2026, C. nhiều lần vay của bà Trần Thị T. tổng cộng 5,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, C. không dùng để đáo hạn ngân hàng như đã thỏa thuận mà chiếm đoạt, dùng để trả nợ cho những người khác.

Tiếp đó, trong tháng 5/2026, C. tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay ông Trần Phương K. 2,2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, C. cũng sử dụng số tiền này để trả nợ cho người khác.

Tổng số tiền Trương Thị Thu C. bị cáo buộc chiếm đoạt của bà T. và ông K. là 7,3 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.