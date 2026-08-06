Ngày 5/8, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 744/QĐ-BNV công nhận tỉnh Gia Lai là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I.

Gia Lai được công nhận đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ và toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó có những điểm sáng nổi bật như, thu hút FDI và phát triển công nghiệp.

Một góc trung tâm tỉnh Gia Lai nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hà

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, địa phương thu hút 179 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 170.691,77 tỷ đồng, đạt 105,29% kế hoạch năm (170 dự án).

Trong tổng số dự án thu hút có 176 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 170.375 tỷ đồng và 3 dự án FDI với tổng vốn hơn 316 tỷ đồng (tương đương 12,167 triệu USD).

Riêng trong tháng 7, tỉnh thu hút thêm 11 dự án ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đăng ký 5.779,74 tỷ đồng, gồm 10 dự án trong nước và 1 dự án FDI.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là "đầu tàu" thu hút vốn với 89 dự án, tổng vốn hơn 143.202 tỷ đồng, chiếm khoảng 84% tổng vốn đăng ký…

Gia Lai được đánh giá tốc độ đô thị hóa nhanh và bền vững. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Gia Lai hiện có diện tích tự nhiên hơn 21.550 km², lớn thứ hai cả nước sau tỉnh Lâm Đồng; dân số khoảng 3,5 triệu người và 135 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 110 xã và 25 phường.

Kết quả nổi bật khác, trong đánh giá mới nhất theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, Gia Lai ghi nhận chuyển biến rõ nét ở cấp cơ sở khi có tới 134/135 xã, phường được xếp loại xuất sắc.

Đến ngày 4/5/2026, Gia Lai đạt 95,53/100 điểm theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo thời gian thực, xếp thứ 22/34 tỉnh, thành phố và được xếp loại xuất sắc.

Việc duy trì công khai, minh bạch kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp được xem là công cụ quan trọng để các cơ quan, đơn vị, địa phương thi đua nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng nền hành chính tỉnh Gia Lai chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, việc được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I là cơ sở pháp lý để triển khai các quy định của pháp luật liên quan đến phân loại đơn vị hành chính và quản lý nhà nước ở địa phương…

Việc Gia Lai được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thống nhất áp dụng các quy định pháp luật về phân loại đơn vị hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bình An - A.N