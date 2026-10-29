Ngay sau lễ cắt băng khánh thành đường băng, sân bay Phù Cát đã đón 166 hành khách đến từ Trung Quốc, mở ra kỳ vọng kết nối hàng không quốc tế, thu hút du khách và tạo động lực cho du lịch Gia Lai phát triển.

Ngày 29/10, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát.

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành đường cất hạ cánh số 2. Ảnh: Trần Hoàn

Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát được khởi công xây dựng vào tháng 8/2025 với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại, tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sau lễ khánh thành, chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) đến Cảng hàng không Phù Cát, chở 166 hành khách, mở thêm cơ hội kết nối Gia Lai với thị trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát hoàn thành hôm nay không chỉ tăng cường năng lực hạ tầng hàng không mà còn mở ra cơ hội để Gia Lai kết nối nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

Theo ông Tuấn, việc đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) ngay dịp khánh thành có ý nghĩa thiết thực nhằm mở rộng thị trường, kết nối hàng không với du lịch và từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng Cảng hàng không Phù Cát.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và quà cho các du khách quốc tế đến từ Macau (Trung Quốc). Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai

“Đầu tư hoàn thành công trình mới là bước khởi đầu; quan trọng hơn là khai thác hiệu quả công trình, biến lợi thế hạ tầng thành lợi thế cạnh tranh, biến cơ hội kết nối thành kết quả phát triển kinh tế”, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khai thác tối đa hiệu quả hạ tầng hàng không, thúc đẩy du lịch và dịch vụ; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và khơi thông nguồn lực tăng trưởng; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, nhất là cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các tuyến cao tốc Bắc - Nam và đường ven biển; đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.