Khi các tiêu chuẩn xanh ngày càng tác động trực tiếp đến sản xuất, xuất khẩu và dòng vốn đầu tư, Gia Lai đặt mục tiêu đưa ESG trở thành một trong những nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững.

Thông điệp này được lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh tại hội thảo “ESG - Xu thế chuyển đổi sản xuất xanh: Nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai”, do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức mới đây tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Quy Nhơn.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện các sở, ban, ngành, hiệp hội, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học cùng hơn 120 đại biểu là doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Kim Loan

Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ sạch

Ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ESG là bộ tiêu chuẩn gồm ba yếu tố: môi trường, xã hội và quản trị; là thước đo đánh giá trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà đầu tư hoặc địa phương đối với môi trường, người lao động, cộng đồng và hệ thống quản trị.

Theo ông Quế, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, ESG không còn là xu hướng nhất thời hay khẩu hiệu truyền thông, mà đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc và là “ngôn ngữ chung” của dòng vốn đầu tư quốc tế.

Các chuyên gia cũng cho rằng, từ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu đến yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia, áp lực xanh hóa sản xuất đang tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Đối với Gia Lai, tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian, tầm nhìn và động lực tăng trưởng mới. Tỉnh xác định ESG là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để thu hút đầu tư chất lượng cao và bảo đảm phát triển bền vững.

Gia Lai ưu tiên thu hút các dự án công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và có khả năng tham gia chuỗi cung ứng xanh. Tỉnh cũng khuyến khích các mô hình kinh tế tuần hoàn trong công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, dệt may, chế biến nông sản, xử lý chất thải, năng lượng sạch và logistics.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi về xu hướng chuyển dịch xanh toàn cầu, lộ trình chuyển đổi ESG, yêu cầu chuỗi cung ứng tuần hoàn, phát thải thấp và bài toán tối ưu tỷ suất hoàn vốn thông qua kinh tế tuần hoàn.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp không nên làm ESG theo phong trào hoặc để đối phó. Cách tiếp cận phù hợp là bắt đầu từ những việc cụ thể, phù hợp với quy mô, ngành nghề và năng lực của từng đơn vị.

Doanh nghiệp có thể khởi đầu bằng tiết kiệm năng lượng, quản lý nước thải, chất thải, kiểm kê phát thải, cải thiện điều kiện lao động, minh bạch hóa quản trị, số hóa dữ liệu sản xuất, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu hoặc tham gia các mô hình kinh tế tuần hoàn.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị khu công nghiệp và doanh nghiệp ưu tiên xây dựng “hạ tầng ESG dùng chung” về điện, nước, xử lý rác thải, dữ liệu… để tối ưu chi phí đầu tư, giúp doanh nghiệp đạt chuẩn nhanh và vận hành hiệu quả hơn.

Gia Lai kiên định với 3 trụ cột xanh

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, thực hiện ESG, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành xu thế bắt buộc toàn cầu. Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, xem chuyển đổi xanh là khoản đầu tư sinh lời thay vì chi phí phát sinh.

Theo ông Tuấn, việc thực hiện ESG có thể tạo áp lực ban đầu về chi phí, công nghệ, dữ liệu và nhân lực. Tuy nhiên, nếu tiếp cận đúng, ESG là cơ hội để doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao năng suất, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tiếp cận nguồn vốn xanh, giữ chân khách hàng lớn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Đối với địa phương, ESG là cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư chất lượng, thu hút dự án công nghệ sạch, phát thải thấp, sử dụng đất đai và tài nguyên hiệu quả, tạo việc làm bền vững, đóng góp lâu dài cho ngân sách, cộng đồng và môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Kim Loan

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh sẽ tiếp tục kiên định triển khai chuyển đổi xanh dựa trên 3 trụ cột: năng lượng xanh, dữ liệu sạch và công nghệ xanh; đồng thời thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế theo mô hình hiện đại, xanh, thông minh, có hạ tầng xử lý môi trường đồng bộ.

Tỉnh cũng định hướng phát triển các cụm công nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, từng bước áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và tiêu chuẩn ESG; hình thành chuỗi sản xuất tuần hoàn, khai thác tối đa giá trị tài nguyên, sản phẩm phụ và chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất.

Gia Lai mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác, triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghiệp xanh, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế tuần hoàn, công nghệ môi trường, chuyển đổi số, đô thị sinh thái và dịch vụ chất lượng cao.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, chuyển đổi xanh sẽ được triển khai với tinh thần nhanh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn, nhằm biến các quy định, yêu cầu mới của thị trường thành lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và địa phương.

Nam Hà