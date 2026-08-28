Chiều 27/8 tại Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bế mạc Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Vòng chung khảo diễn ra từ ngày 25-27/8, với 32 báo cáo viên, tuyên truyền viên được lựa chọn qua các vòng thi khu vực.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung tập trung vào những quan điểm, chủ trương, nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời gắn với thực tiễn và đề xuất giải pháp đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Đặc biệt, 10 giải Nhất, 10 giải Nhì và 11 giải Ba.

Đại diện tỉnh Gia Lai dự vòng Chung khảo là bà Trần Thị Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lơ Pang.

Thí sinh Trần Thị Ngọc Hà (giữa) của tỉnh Gia Lai nhận giải Nhất tại Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Ảnh: Phúc Anh

Bà Hà dự thi với chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Phần thi làm rõ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới, đồng thời liên hệ với thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Với phần thể hiện này, bà Hà được trao giải Nhất.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ly, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, qua các vòng thi, bà Hà thể hiện khả năng làm chủ nội dung, lựa chọn những vấn đề thiết thực trong công tác cán bộ để phân tích, liên hệ thực tiễn; cách truyền đạt gần gũi, có trọng tâm.

Bà Ly cho rằng giải Nhất là sự ghi nhận quá trình chuẩn bị, rèn luyện của thí sinh, đồng thời là niềm vui của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tỉnh Gia Lai.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026.

Bình An