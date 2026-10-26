Gia Lai thống nhất bộ nhận diện Festival cồng chiêng – Tuần lễ hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya 2026, tạo dấu ấn truyền thông cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11, quảng bá bản sắc Tây Nguyên đến du khách.

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã thống nhất bộ nhận diện truyền thông Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, làm cơ sở triển khai đồng bộ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá và cổ động trực quan trên địa bàn.

Bộ nhận diện gồm poster, banner, biểu trưng và infographic giới thiệu chương trình Festival. Các thiết kế sử dụng hình ảnh núi lửa Chư Đang Ya, nhà rông và đoàn người mang cồng chiêng, kết hợp họa tiết trang trí cùng màu sắc đa dạng, gợi lên không gian văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên.

Bộ nhận diện được sử dụng thống nhất trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá và trang trí phục vụ chuỗi sự kiện.

Poster chính của Festival nổi bật với hình ảnh núi lửa Chư Đang Ya, nhà rông và đoàn người mang cồng chiêng.

Theo kế hoạch, Festival diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch.

Mở đầu là Tuần lễ hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya, diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11 tại xã Biển Hồ. Du khách có cơ hội khám phá cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, tìm hiểu văn hóa cồng chiêng, thưởng thức âm nhạc, nhạc cụ dân tộc và các món ăn truyền thống địa phương.

Đáng chú ý, lễ mừng nhà rông mới của người Jrai dự kiến được phục dựng lúc 14h ngày 31/10 tại nhà rông làng Ia Gri, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống gắn với đời sống cộng đồng.

Banner quảng bá Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai.

Từ ngày 6/11, không khí Festival tiếp tục lan tỏa đến trung tâm Pleiku với lễ hội đường phố.

Theo sơ đồ diễu hành, hai đoàn dự kiến xuất phát từ nhà văn hóa thiếu nhi phường Pleiku và hội trường 2/9, cùng hội tụ về khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, với các hoạt động giao lưu, trình diễn cồng chiêng của những đoàn nghệ nhân đến từ nhiều địa phương.

Biểu trưng Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Theo thông tin công bố tại cuộc họp báo ngày 20/10, Festival dự kiến quy tụ 1.487 nghệ nhân, thợ thủ công, trong đó có 280 người đến từ 10 tỉnh, thành phố và 1.207 người của Gia Lai.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, từ ngày 6 đến 8/11, du khách có thể tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống, tìm hiểu nghề thủ công, thưởng thức ẩm thực Gia Lai và tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, cà phê địa phương.

Festival là một trong những hoạt động thuộc năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đồng thời giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.

Để bảo đảm bộ nhận diện được sử dụng thống nhất, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ trong hoạt động truyền thông, quảng bá và trang trí phục vụ Festival.

Bình An