Sáng 29/8, tại di tích quốc gia Tháp Đôi, Bảo tàng tỉnh Gia Lai thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào”.

Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), đồng thời hưởng ứng chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

‘Giai điệu tự hào’ tổ chức tại di tích Tháp Đôi. Ảnh: Phan Hiếu

Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc; tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết.

Điểm nhấn của chương trình là việc đưa nghệ thuật đến với du khách ngay trong không gian di sản. Những giai điệu về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Việt Nam được trình diễn giữa quần thể kiến trúc Chămpa cổ kính của Tháp Đôi.

Chương trình gồm 12 tiết mục với sự tham gia của 10 câu lạc bộ dân vũ Quy Nhơn và các ca sĩ, nghệ sĩ.

Trong đó, 10 tiết mục dân vũ được dàn dựng với những vũ điệu tập thể trẻ trung, sôi động xen lẫn các tiết mục nhẹ nhàng, tha thiết, thể hiện tình yêu quê hương và vẻ đẹp đất nước.

Các tiết mục văn nghệ mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách. Ảnh: Phan Hiếu

Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức chương trình tại Tháp Đôi không chỉ tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ người dân và du khách trong dịp Quốc khánh mà còn góp phần quảng bá giá trị di sản của Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, cho biết chương trình là một trong những hoạt động góp phần đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật tại di tích Tháp Đôi.

“Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ mang đến một trải nghiệm độc đáo cho du khách, qua đó tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Mục tiêu là tạo không gian giao lưu văn hóa lành mạnh, vui tươi, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với cộng đồng và du khách”, bà Tuyết chia sẻ.

Việc kết hợp nghệ thuật với không gian di sản được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, giúp du khách có thêm trải nghiệm khi khám phá lịch sử, văn hóa vùng đất này.

Minh Ngọc