Trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026, Chương trình Phát triển Nhân tài Lượng tử được khởi động nhằm tuyển chọn 11 nhân sự nòng cốt tham gia bồi dưỡng chuyên sâu về công nghệ lượng tử trong 9 tháng.

Chương trình Phát triển Nhân tài Lượng tử (Quantum Innovator Residency Program) đã được khởi động thông qua Ngày hội Thông tin và Phỏng vấn, diễn ra tại Trường Đại học Quang Trung (Quy Nhơn) vào sáng 13/10.

Hoạt động thuộc hợp phần Giáo dục của Năm Lượng tử Gia Lai 2026, nhằm tìm kiếm, tuyển chọn và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng đến hình thành đội ngũ có khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ lượng tử vào thực tiễn.

Đại diện các đơn vị tham dự buổi giới thiệu Chương trình Phát triển Nhân tài Lượng tử. Ảnh: Phúc Anh

Đào tạo gắn với thực tiễn

Theo ban tổ chức, chương trình đặt mục tiêu tuyển chọn 11 nhân sự nòng cốt tham gia khóa bồi dưỡng chuyên sâu kéo dài 9 tháng tại Trường Đại học Quang Trung.

Trong thời gian này, học viên được các chuyên gia, giáo sư quốc tế trong lĩnh vực khoa học lượng tử trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn chuyên môn, đồng thời có cơ hội học tập, nghiên cứu ngắn hạn tại nước ngoài.

Ngày hội Thông tin và Phỏng vấn thu hút các ứng viên là cử nhân, thạc sĩ, kỹ sư thuộc nhiều lĩnh vực như Toán - Tin, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, vật lý lý thuyết và khoa học máy tính đến từ các trường đại học trong và ngoài nước.

Ứng viên trình bày trước Hội đồng giám khảo. Ảnh: Phúc Anh

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ tập trung đào tạo lý thuyết mà còn hướng học viên giải quyết các bài toán thực tế, phát triển sản phẩm công nghệ, công trình nghiên cứu hoặc các dự án khởi nghiệp.

Chương trình được thiết kế theo 6 trụ cột, gồm cố vấn cá nhân, xưởng sáng tạo, đào sâu kỹ thuật, dự án tác động xã hội, thực hành tại doanh nghiệp hoặc phòng thí nghiệm và giai đoạn giới thiệu kết quả nghiên cứu, sản phẩm.

Mỗi học viên được ghép cặp với hai cố vấn, gồm một chuyên gia kỹ thuật và một cố vấn đổi mới sáng tạo. Quá trình bồi dưỡng hướng đến ba định hướng nghề nghiệp là nhà sáng lập doanh nghiệp, quản lý nghiên cứu - phát triển hoặc nhà nghiên cứu.

Bên cạnh học tập, học viên còn tham gia các dự án phục vụ cộng đồng như phổ biến kiến thức lượng tử, hỗ trợ giáo dục STEM tại trường học và xây dựng nội dung truyền thông khoa học.

Trong giai đoạn cuối, học viên được lựa chọn hướng khởi nghiệp hoặc thực hành tại các doanh nghiệp, phòng thí nghiệm trong và ngoài nước. Chương trình hướng đến những kết quả cụ thể như sản phẩm công nghệ, công trình nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc cơ hội việc làm.

Xây dựng hệ sinh thái lượng tử tại Gia Lai

Trước đó, trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026, Nam A Bank phối hợp với Viện Lượng tử Mở (OQI), Trường Đại học Quang Trung và Công ty Quanova ra mắt Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung, đồng thời tổ chức Cuộc thi Hackathon Lượng tử quốc tế (Quantathon Gia Lai 2026).

Theo định hướng của ban tổ chức, hợp phần Giáo dục được xây dựng theo ba tầng, gồm phổ biến kiến thức và truyền cảm hứng, bồi dưỡng chuyên sâu nguồn nhân lực, tiến tới nghiên cứu và ứng dụng công nghệ lượng tử.

Trong đó, Trung tâm Tính toán Lượng tử và AI tại Trường ĐH Quang Trung là nơi dự kiến đặt máy tính lượng tử quang tử đầu tiên tại Việt Nam, theo thỏa thuận hợp tác giữa Quandela (Pháp) và Quanova ký kết tại Paris ngày 11/9/2026.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, nhấn mạnh định hướng phát triển công nghệ với tinh thần "đi nhanh bằng công nghệ, đi xa bằng con người".

Việc triển khai Chương trình Phát triển Nhân tài Lượng tử được kỳ vọng góp phần hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ, từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Gia Lai và Việt Nam.

Bình An - A.N