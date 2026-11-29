Tại kỳ điều hành chiều 26/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu tiếp tục giảm. Theo giá bán lẻ Petrolimex tại vùng 1, xăng E10 RON 95-III còn 19.050 đồng/lít, xăng E5 RON 92 còn 18.390 đồng/lít.

Đáng chú ý, nhóm nhiên liệu đầu vào quan trọng của ngành vận tải và logistics cũng giảm đáng kể. Giá dầu diesel giảm 1.380 đồng/lít, xuống còn 24.960 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.100 đồng/kg, còn 17.570 đồng/kg.

Tính từ đầu tháng 11, giá dầu diesel đã có 5 kỳ giảm và một kỳ giữ nguyên. Diễn biến này giúp các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát và vận tải hành khách giảm bớt áp lực chi phí đầu vào, qua đó điều chỉnh giảm giá cước, phụ phí cho khách hàng.

Theo thông báo của Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post), doanh nghiệp điều chỉnh giảm phụ phí xăng dầu đối với các dịch vụ thuộc danh mục áp dụng.

Cụ thể, mức phụ phí giảm từ 12% xuống 10%, bắt đầu từ ngày 24/11 và kéo dài đến khi có thông báo mới. Đối với khách hàng có thỏa thuận riêng với mức phụ phí thấp hơn mức quy định, Viettel Post cho biết tiếp tục giữ nguyên mức phí theo thỏa thuận.

Nhiều hãng xe và vận chuyển đã rục rịch điều chỉnh phí và giá vé. Ảnh: Thu Hà

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: "Việc điều chỉnh giảm phụ phí xăng dầu nhằm kịp thời cập nhật chính sách theo biến động chi phí nhiên liệu, đồng thời chia sẻ lợi ích với khách hàng trong hoạt động gửi hàng, kinh doanh và vận chuyển".

Tương tự, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) cũng hạ phụ phí nhiên liệu so với mức áp dụng hồi đầu tháng. Cụ thể, phụ phí cho dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn toàn quốc (Express) và giao hàng nhanh nội thành (XFast) giảm từ 7% xuống 6,35%. Với dịch vụ vận chuyển hàng cồng kềnh (BBS), mức phụ phí giảm từ 12% xuống 10%.

Động thái này giúp tối ưu đáng kể chi phí vận hành cho hàng trăm nghìn nhà bán hàng trên nền tảng số ngay trước thềm cao điểm mua sắm cuối năm.

Không chỉ khối vận tải hàng hóa và chuyển phát, lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định cũng bước đầu ghi nhận những tín hiệu hạ nhiệt giá cước rõ nét sau chuỗi ngày gồng mình gánh chi phí đầu vào.

Đơn cử, Công ty TNHH Vận tải Quý Thảo vừa thông báo giảm 30.000 đồng/mỗi vé hành khách trong tất cả các chuyến vận tải khai thác. Kỳ điều chỉnh này nhằm hạ giá vé mà doanh nghiệp đã tăng vào giữa tháng 9 - thời điểm giá xăng dầu còn cao.

"Giá vé sẽ được nhà xe theo dõi và điều chỉnh phù hợp với tình hình giá xăng dầu trong thời gian tới. Khi giá xăng dầu có sự thay đổi, nhà xe sẽ chủ động điều chỉnh lại giá vé cho phù hợp và thông báo đến khách hàng", công ty này nêu trong thông báo gửi tới khách hàng.

Tương tự, một số doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Vận tải hành khách Trung Nga giảm 30.000-40.000 đồng/vé trên chặng Phan Thiết - TPHCM từ ngày 15/11. Nhà xe Phương Nam cũng áp dụng giá vé ưu đãi 280.000 đồng trên tuyến Đắk Lắk - TPHCM.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện một doanh nghiệp vận tải chuyên tuyến Đắk Lắk - TPHCM, cho hay đơn vị này cũng dự kiến giảm 20.000 đồng/vé từ ngày 1/12 đến khi có thông báo mới.

Theo vị này, việc giá dầu liên tục được điều chỉnh là "liều thuốc" giải tỏa rất lớn cho các nhà xe.

"Giai đoạn tháng 10 và 11 vận tải hành khách đang là mùa thấp điểm, lượng khách không nhiều. Giá dầu hạ nhiệt tạo thêm dư địa và động lực để doanh nghiệp duy trì các chương trình khuyến mãi, giữ chân khách hàng và tạo đà thu hút khách dịp cao điểm cuối năm. Dù vậy, chúng tôi vẫn mong giá dầu sẽ tiếp tục duy trì mức ổn định như hiện tại để doanh nghiệp có thể ổn định trong mùa vé Tết Nguyên đán", vị này chia sẻ.