Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh;...

Các đại biểu Trung ương và địa phương dự lễ trao giải

Đất nước đang đổi mới, báo chí phải tiên phong chuyển mình

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu những trang báo mang âm hưởng thời đại.

Báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ những gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn.

Báo chí góp phần tích cực trong phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2025 tối 21/6/2026

Sau 20 năm thực hiện, Giải Báo chí Quốc gia đã khẳng định được giá trị, trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất trong giới báo chí. Giải Báo chí Quốc gia không chỉ là sự ghi nhận những tác phẩm xuất sắc, mang tính phát hiện, tính xây dựng, nhân văn, phản ánh hơi thở của thực tiễn, mà còn là sự tôn vinh bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của Nhân dân đối với nhà báo.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Vì thế, báo chí phải tiên phong đổi mới, để gánh vác trách nhiệm lớn hơn.

“Những người làm báo không được quên những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và sự gắn bó mật thiết với Nhân dân; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động - ở đó có báo chí phản bác đanh thép; nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin.

“Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao, thành thạo công nghệ để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức; phải nâng cao năng lực phản biện chính sách, dẫn dắt dư luận, chuyển hóa những chủ trương của Đảng, Nhà nước thành nhận thức, niềm tin và hành động trong toàn dân, toàn xã hội”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Vinh danh 123 tác phẩm xuất sắc

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí Quốc gia cho biết, Giải Báo chí Quốc gia - giải thưởng uy tín nhất của những người làm báo đã bước sang mùa thứ 20.

20 năm là dấu mốc ghi nhận sự trưởng thành của nền báo chí nước nhà, đồng thời tôn vinh những người làm báo đã không ngừng sáng tạo, đổi mới và cống hiến.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ trao giải

Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược, làm rõ những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra các rào cản, khó khăn và những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm tiếp tục khắc họa những câu chuyện chân - thiện - mỹ, các tấm gương về nghị lực, lòng nhân ái và sự hy sinh, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp, bồi đắp niềm tin trong xã hội.

11 tác phẩm được trao giải A.

Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải.

Báo VietNamNet đạt giải B lần thứ 20