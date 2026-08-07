Nam trung tâm Đà Nẵng trở thành điểm đến an cư và đầu tư hấp dẫn. Ảnh: Ánh Dương

Đón nhu cầu của nhóm khách hàng thịnh vượng

Báo cáo của Knight Frank cho thấy số cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 30 triệu USD tại Việt Nam đã tăng khoảng 29% trong giai đoạn 2021-2026, dự báo tiếp tục tăng gần 60% thời gian tới. Song song, McKinsey nhận định tổng tài sản tài chính cá nhân của người Việt có thể đạt 600 tỷ USD vào 2027, với tốc độ tăng trưởng kép 15%/năm, cao hơn đáng kể mặt bằng khu vực.

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và giàu có không chỉ phản ánh sức bật của nền kinh tế, mà còn kéo theo nhu cầu về các không gian sống tiện nghi, linh hoạt, tạo dòng tiền ổn định. Tại các đô thị năng động như Đà Nẵng, đây là lực cầu chính thúc đẩy đầu tư BĐS giá trị cao.

Theo cơ quan Thống kê TP. Đà Nẵng, 7 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách đạt hơn 58 ngàn tỷ đồng, tăng 83,6% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản thu liên quan đến nhà, đất tăng đột biến 469,8%, chiếm 39,6% tổng thu, trở thành nguồn thu lớn nhất. Điều đó cho thấy nhu cầu đầu tư BĐS tại đây vẫn rất lớn.

Sở hữu hạ tầng kết nối hiện đại và cảnh quan sinh thái, Nam trung tâm Đà Nẵng đang trở thành "phễu" hút dòng người và dòng tiền. Ảnh: Ánh Dương

Đặc biệt trong bối cảnh TP. Đà Nẵng sau sáp nhập Quảng Nam mở rộng diện tích gấp nhiều lần, nhà đầu tư có xu hướng “chọn mặt gửi vàng” tại những tọa độ có dư địa phát triển thay vì chạy theo những “cơn sốt” nhất thời. Trong đó, phía Nam trung tâm Đà Nẵng đang nổi lên như “phễu” hút dòng tiền đầu tư nhờ hạ tầng kết nối hiện đại, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ thống tiện ích đồng bộ.

Tiêu biểu như khu vực Hòa Xuân. Chỉ cách trung tâm thành phố 1 cây cầu, nơi đây vẫn giữ được cảnh quan thiên nhiên yên bình - nơi hợp lưu của 3 dòng sông: Đô Tỏa, Cẩm Lệ và sông Hàn, gần danh thắng Ngũ Hành Sơn và trên trục đường kết nối đến Phố cổ Hội An. Hậu sáp nhập, khu vực này được dự báo trở thành tâm điểm du lịch - an cư mới của Đà Nẵng.

Sự ra mắt liên tiếp của các tổ hợp căn hộ cao cấp do Sun Group phát triển gồm Cora Tower, Spana Tower, S-Light Tower thời gian qua đã thổi một làn gió mới vào “tọa độ vàng” này. Những giỏ hàng liên tục “cháy hàng” chứng minh sức nóng thị trường và cũng là bệ phóng để chủ đầu tư tiếp tục giới thiệu hơn 300 sản phẩm hữu hạn (penthouse và shop khối đế).

Sống, kinh doanh đắc lợi ngay kề lõi trung tâm

Bộ sưu tập BĐS hữu hạn tại những vị trí đắc địa của khu vực Nam trung tâm Đà Nẵng được săn đón. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Khác với căn hộ thông thường, penthouse và shophouse khối đế hút giới đầu tư bởi đẳng cấp và tính hữu hạn. Với chỉ 150 căn shophouse và 132 căn penthouse ở cả 3 tổ hợp, đây là dòng sản phẩm phù hợp với xu hướng lựa chọn BĐS của nhóm tinh hoa gồm cả người nước ngoài và giới chuyên gia, kỹ sư cao cấp ở Đà Nẵng lâu dài.

Trong bối cảnh phía Nam trung tâm Đà Nẵng ngày càng sầm uất, sản phẩm khối đế và penthouse vừa đáp ứng nhu cầu sở hữu tài sản giới hạn, vừa mang đến lợi ích về tiềm năng kinh doanh và không gian sống sang trọng. Cùng mạng lưới giao thông đa kết nối và cảnh quan thiên nhiên, hàng loạt tiện ích như trung tâm thương mại AEON Mall, trường liên cấp Edison Schools hay công viên ven sông 50ha… sẽ đáp ứng nhu cầu tận hưởng cuộc sống của cư dân cao cấp.

Shophouse khối đế kiến tạo dòng tiền bền vững. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Cụ thể, shophouse khối đế thu hút bởi khả năng khai thác kinh doanh linh hoạt, đón đầu xu hướng “Nam tiến” của nhóm cư dân cao cấp. Với chiều cao trần lên đến 7m, chủ sở hữu có thể dễ dàng thiết kế linh hoạt thành 2 tầng riêng biệt (đa mô hình kinh doanh, hoặc mô hình vừa ở vừa kinh doanh), kiến tạo dòng tiền bền vững cho các mô hình F&B, siêu thị mini, spa, phòng khám, văn phòng...

Trong khi đó penthouse mang đến trải nghiệm sống khác biệt trên thị trường. Ưu thế chiều cao 7m và bàn giao thô cho phép chủ sở hữu penthouse cá nhân hóa không gian sống. Chị Nguyễn Thị Lệ Huyền, nhà đầu tư chuyên khai thác căn hộ cho thuê tại Đà Nẵng chia sẻ: “Đây là sản phẩm rất đặc biệt. Ở trên cao không khí trong lành, tầm nhìn không bị giới hạn. Gia đình 3 thế hệ có thể sinh sống thoải mái. Tôi nghĩ tiềm năng tăng giá rất tốt”.

Không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng tại penthouse. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Đà Nẵng đang hút nguồn lao động chất lượng cao, từ giới kinh doanh, các kỹ sư AI, chip bán dẫn đến giới tài chính, có thu nhập lớn và đòi hỏi chất lượng sống cao. “Trong khi bờ biển hiện nay ưu tiên cho du lịch, thì khu vực dọc sườn núi và bờ sông phía Nam sẽ trở thành nơi ở lý tưởng. BĐS ở đây sẽ dễ dàng được hấp thụ dù ở mức giá cao”, ông Đính nhận định.

(Nguồn: Sun Property)