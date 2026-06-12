Lợi khuẩn Postbiotic - Bước tiến khoa học hỗ trợ tăng cường đề kháng

Trong nhiều năm qua, Probiotic (lợi khuẩn sống) được sử dụng phổ biến nhằm hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tiêu hóa. Tuy nhiên, Probiotic khá nhạy cảm với nhiệt độ, môi trường bảo quản và đặc biệt dễ suy giảm hoạt tính khi đi qua môi trường axit của dạ dày. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng phát huy hiệu quả của lợi khuẩn khi vào cơ thể.

Khác với Probiotic, lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus Lactis Plasma (Postbiotic LC-Plasma) được xem là bước tiến mới trong khoa học dinh dưỡng nhờ khả năng tác động trực tiếp lên hệ miễn dịch. Nhờ được “kích hoạt sẵn” sau quá trình lên men, lợi khuẩn Postbiotic có độ ổn định cao, ít bị ảnh hưởng trong quá trình bảo quản hay khi đi qua môi trường axit của dạ dày, giúp duy trì hoạt tính sinh học khi vào cơ thể.

Đặc biệt, lợi khuẩn Postbiotic LC-Plasma có khả năng kích hoạt tế bào miễn dịch pDCs - được ví như “tế bào thủ lĩnh” của hệ miễn dịch. Khi được kích hoạt, các tế bào này sẽ nhanh chóng phát tín hiệu giúp cơ thể nhận diện sớm virus và vi khuẩn, đồng thời thúc đẩy sản sinh Interferon type I - yếu tố quan trọng giúp tăng cường khả năng chống lại tác nhân gây bệnh. Nhờ cơ chế này, hệ miễn dịch có thể phản ứng nhanh và hiệu quả hơn, góp phần hỗ trợ tăng cường đề kháng tự nhiên cho cơ thể.

TS.BS Yusuke Ushida - Giám đốc Viện Khoa học Sức khỏe, Tập đoàn Dinh dưỡng Kirin Nhật Bản chia sẻ về vai trò của lợi khuẩn Postbiotic trong dinh dưỡng trẻ nhỏ

Công nghệ lợi khuẩn Postbiotic đột phá mới với bảo chứng khoa học toàn cầu

Hiệu quả của lợi khuẩn Postbiotic LC-Plasma đã được ghi nhận qua hơn 38 nghiên cứu khoa học, bao gồm hơn 18 nghiên cứu lâm sàng trên người cùng nhiều nghiên cứu về hiệu quả và tính an toàn.

Một nghiên cứu trên 213 người trưởng thành khỏe mạnh ghi nhận nhóm sử dụng Postbiotic LC-Plasma có xu hướng giảm số ngày xuất hiện triệu chứng ho và cảm giác sốt so với nhóm chứng. Đồng thời, số người xuất hiện triệu chứng cảm cúm cũng thấp hơn đáng kể.

Tại Việt Nam, nghiên cứu lâm sàng do Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Kirin (Nhật Bản) thực hiện trên 892 học sinh tiểu học cho thấy việc bổ sung lợi khuẩn này giúp giảm các triệu chứng nhiễm cúm, giảm khoảng 45% số ngày bị sốt và giảm gần một nửa số ngày nghỉ học do các vấn đề hô hấp.

Ông Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Nutricare chia sẻ về đột phá công nghệ lợi khuẩn Postbiotic trong ngành dinh dưỡng hiện đại

Kết quả này cho thấy lợi khuẩn Postbiotic LC-Plasma không chỉ hỗ trợ tăng cường đề kháng mà còn góp phần giúp trẻ duy trì thể trạng khỏe mạnh, nhất là trong giai đoạn giao mùa hoặc thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic - đột phá công nghệ lợi khuẩn hỗ trợ tăng cường đề kháng

Nhận thấy vai trò của lợi khuẩn Postbiotic trong việc hỗ trợ tăng cường đề kháng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, Nutricare đã hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) phát triển thành công thực phẩm bổ sung sữa chua lợi khuẩn Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic. Sản phẩm là thành quả của sự kết hợp giữa khoa học tiên tiến và tâm huyết chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam của Nutricare và NMNI-USA, hỗ trợ trẻ tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng.

Ứng dụng công nghệ lợi khuẩn Postbiotic tiên tiến, Bioyo bổ sung 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma - chủng lợi khuẩn đã được nghiên cứu lâm sàng hỗ trợ tăng cường đề kháng.

Sữa chua lợi khuẩn Bioyo - 100 tỷ lợi khuẩn, tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng

Đồng thời, sản phẩm kết hợp chất xơ hòa tan (FOS, Inulin) hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm táo bón và tăng khả năng hấp thu Canxi.

Nhờ đặc tính ổn định của lợi khuẩn Postbiotic, Bioyo có thể bảo quản linh hoạt ở cả nhiệt độ thường và nhiệt độ mát, sản phẩm không chứa chất bảo quản. Bioyo có hương vị chua ngọt dịu nhẹ, dễ uống với trẻ nhỏ và ngon hơn khi dùng lạnh. Sự thuận tiện trong bảo quản và sử dụng khiến Bioyo trở thành lựa chọn phù hợp cho trẻ mang theo khi đi học, tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc mang theo trong các chuyến du lịch cùng gia đình trong dịp hè.

Lựa chọn ứng dụng nền tảng khoa học vào phát triển sản phẩm, sữa chua lợi khuẩn Bioyo - 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic được kỳ vọng góp phần mang đến giải pháp dinh dưỡng hiện đại, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường đề kháng để trẻ vui khoẻ mỗi ngày.

(Nguồn: Nutricare)