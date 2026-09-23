Tài khoản gắn tích xanh từng là bảo chứng cho uy tín và an toàn thì nay lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi bị chiếm quyền và giả mạo. Công nghệ cho phép tạo dựng một “bản sao số” trùng khớp từng chi tiết từ tên, ảnh đại diện, nội dung đăng tải, thậm chí cả giọng nói và hình ảnh, khiến việc nhận biết mình đang liên lạc với ai không dễ chút nào.

An toàn không chỉ là một mật khẩu mà là biết mình đang liên lạc với ai. Ảnh: QP

An toàn không chỉ là một mật khẩu mà là biết mình đang liên lạc với ai

Một tài khoản có mật khẩu mạnh chưa chắc đã giải quyết hết những rủi ro của liên lạc số. Người dùng có thể nhận được tin nhắn từ một tài khoản mạo danh; vô tình cung cấp OTP; truy cập một đường link giả; hoặc để những nội dung riêng tư tiếp tục bị chia sẻ ngoài phạm vi mong muốn.

Bởi vậy, an toàn của một nền tảng liên lạc cần được nhìn rộng hơn: Ai đang liên lạc với mình? Nội dung trao đổi được bảo vệ như thế nào? Và sau khi gửi đi, mình còn có thể kiểm soát thông tin đó đến đâu?

Đây cũng chính là một trong những nguyên tắc Viettel lựa chọn khi phát triển nền tảng liên lạc an toàn cho người Việt - Viettel Tammi.

Lớp đầu tiên bắt đầu từ tài khoản và nguồn thông tin. Tài khoản Tammi gắn với số thuê bao. Khi đăng nhập hoặc chuyển sang thiết bị mới, hệ thống áp dụng các bước xác thực nhằm tăng khả năng bảo vệ tài khoản.

Với chính quyền, trường học, cơ sở y tế hay doanh nghiệp, các kênh Tammi OA áp dụng cơ chế xác thực và gắn nhãn định danh, giúp người dùng dễ dàng nhận biết nguồn thông tin chính thống.

Định danh không đồng nghĩa với việc có thể loại bỏ hoàn toàn lừa đảo. Tuy nhiên, trong bối cảnh mạo danh ngày càng tinh vi, việc có thêm cơ sở để xác định người đang liên lạc và nguồn phát thông tin là một lớp bảo vệ cần thiết.

Bảo vệ nội dung và trao quyền kiểm soát cho người dùng

Lớp tiếp theo nằm ở chính những gì người dùng trao đổi mỗi ngày. Tammi áp dụng mã hóa đầu cuối đối với các hình thức liên lạc. Người dùng có thể thiết lập tin nhắn tự hủy theo thời gian lựa chọn, hạn chế chụp hoặc quay màn hình trong trò chuyện nhóm ở các chế độ được hỗ trợ và sử dụng mã PIN để khóa, ẩn những cuộc trò chuyện riêng tư.

Với các nhóm trao đổi, quản trị viên có thể phê duyệt thành viên tham gia, thiết lập quyền chuyển tiếp tin nhắn và quyền gửi tệp đính kèm. Điều này giúp người quản trị chủ động hơn trong việc kiểm soát thành viên cũng như phạm vi chia sẻ thông tin.

Như vậy, câu chuyện an toàn không dừng ở việc bảo vệ một tin nhắn trên đường truyền, mà mở rộng từ tài khoản – nội dung – đến quyền kiểm soát thông tin sau khi chia sẻ.

Không có ứng dụng nào có thể thay thế hoàn toàn sự cảnh giác của người dùng. Công nghệ cũng không thể đưa ra lời hứa loại bỏ mọi rủi ro trong một môi trường số luôn thay đổi. Tuy nhiên, với nhiều lớp bảo vệ từ định danh, xác thực tài khoản đến bảo vệ nội dung và quyền riêng tư, Viettel Tammi sẽ giúp người dùng biết mình đang liên lạc với ai, thông tin đến từ đâu và mình có thể kiểm soát những gì đã chia sẻ.

Quang Phạm