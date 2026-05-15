Ngày 15/5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cho biết, tại Kỳ họp thứ 8, đơn vị đã xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, điều hành.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố.

Theo kết luận, ông Đức chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để Công ty Cát Tường Quân làm giả hồ sơ, chứng từ phát sóng nhằm thanh quyết toán, chiếm đoạt ngân sách nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế nhận định, vi phạm của ông Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức đảng liên quan, nên đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Thế Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ủy ban Kiểm tra xác định, trong thời gian công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hùng thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc kiểm kê quỹ tiền mặt, tài khoản tạm giữ thi hành án và quản lý thiết bị lưu trữ dữ liệu chữ ký số. Từ đó, kế toán nghiệp vụ lợi dụng làm giả chứng từ để chiếm đoạt tiền tạm giữ thi hành án.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các cán bộ, đảng viên liên quan theo quy định.