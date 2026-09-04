Nhịp sống hiện đại với lịch trình ngày càng linh hoạt khiến nhu cầu giặt giũ cũng trở nên nhanh và tiện hơn. Vì vậy, chế độ giặt nhanh (Quick Wash) là lựa chọn phù hợp khi cần xử lý lượng quần áo nhỏ trong thời gian ngắn, giúp nhanh chóng xoay vòng trang phục cho công việc, tập luyện hay các hoạt động thường ngày.

Giặt nhanh hay giặt thường tốt hơn?

Giặt nhanh có tốt hơn giặt thường? Câu trả lời phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ đặc điểm quần áo, mức độ bẩn đến nhu cầu sử dụng.

Chu trình giặt thường có thời gian xử lý dài, thường trong khoảng 45-60 phút, phù hợp với tải giặt lớn, đồ dày hoặc vết bẩn nặng. Trong khi đó, giặt nhanh 15-30 phút phù hợp hơn với quần áo mặc hằng ngày, đồ công sở, đồng phục trẻ em ít bẩn hoặc những món cần làm sạch để sử dụng lại sớm.

Giặt nhanh có khử mùi hôi, lưu hương hiệu quả không phụ thuộc vào cách sử dụng hơn là thời gian của chu trình

Nhiều mẹ nội trợ vẫn băn khoăn “giặt nhanh có sạch không”? Hiệu quả của chế độ này phụ thuộc vào cách sử dụng, phân loại áo quần và chọn chu trình giặt.

Do thời gian giặt, vắt và xả ngắn, không nên nhồi quá nhiều đồ, dùng quá nhiều nước giặt hoặc giặt đồ bẩn nặng trong chu trình 15 phút. Với jeans dày, khăn, chăn ga hay vết bẩn lâu ngày, nên xử lý trước và chọn chu trình tiêu chuẩn để làm sạch sâu hơn. Đồng thời, sử dụng đúng liều lượng nước giặt khuyến nghị, thường khoảng 20 - 30ml cho mẻ 2 - 3kg đồ.

Giặt nhanh chỉ thực sự tiết kiệm khi không phải giặt lại

Không phải mọi chương trình Quick Wash đều mặc định tiết kiệm điện và nước hơn giặt thường, bởi mức tiêu thụ còn phụ thuộc vào loại máy, tải giặt và chương trình được chọn. Với gia đình bận rộn, lợi ích dễ thấy nhất là tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên, để tránh phải giặt lại, cần phân loại quần áo và không đưa đồ bẩn nặng hoặc quá nhiều đồ vào chu trình nhanh. Một mẻ giặt nhanh chỉ thực sự hiệu quả khi quần áo sạch, thơm ngay từ lần đầu và sẵn sàng cho lần mặc tiếp theo.

Vậy, giặt nhanh có khử mùi hôi, lưu hương hiệu quả không? Câu trả lời phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là thời gian vận hành của chu trình. Theo các chuyên gia từ blog chuyên về giặt là In The Wash, chương trình giặt nhanh có thể để lại cặn chất giặt tẩy nếu người dùng vẫn giữ lượng dùng như với chu trình thông thường. Với chu trình khoảng 15 phút, nên điều chỉnh liều lượng và ưu tiên công thức có khả năng làm sạch hiệu quả trong thời gian giặt - xả ngắn.

OMO Siêu Tốc giúp giải quyết ba lo ngại phổ biến khi giặt nhanh: quần áo chưa sạch, chưa thơm và còn cặn bọt nhớt sau khi xả

Từ yêu cầu này, việc lựa chọn một công thức được phát triển để tương thích với chu trình ngắn trở thành yếu tố đáng cân nhắc.

Năm 2026, Phòng thí nghiệm Thẩm định Unilever đã nghiên cứu và cho ra mắt Nước giặt OMO Siêu tốc được thiết kế riêng cho chu trình giặt nhanh của máy giặt. Sản phẩm hướng tới nhu cầu làm sạch, khử mùi, hạn chế cặn và lưu hương dài lâu cho những mẻ quần áo cần giặt hằng ngày, phù hợp với các gia đình bận rộn.

Theo chuyên gia từ Viện nghiên cứu Phát triển sản phẩm Unilever, công nghệ Pro-S có trong nước giặt OMO Siêu Tốc được phát triển để đáp ứng các yêu cầu của một chu trình ngắn. Cụ thể:

Pro-Speed giúp hoạt chất làm sạch được kích hoạt ngay từ giây đầu tiên trong nước lồng giặt, đánh bay vết bẩn siêu tốc, làm sạch vượt trội (Dựa vào kết quả nội bộ với vết bẩn dầu ăn trên vải Polyester trong điều kiện thí nghiệm) chỉ trong 15 phút (Chu trình giặt nhanh của máy giặt trong điều kiện thí nghiệm).

Pro-Scent khử mùi và lưu hương cao cấp, giúp loại bỏ những "vết bẩn vô hình" là mùi hôi, tạo điều kiện cho nước hoa phủ lên bề mặt vải và lưu hương tốt hơn.

Pro-Sense với công thức đặc tính nhanh tan và ít bọt, giúp xả sạch cặn bọt nhớt ngay cả trong một lần xả của chu trình giặt nhanh.

OMO Siêu Tốc với khả năng làm sạch vượt trội chỉ trong 15 phút là lựa chọn phù hợp cho câu hỏi "Có cần nước giặt chuyên dụng cho chế độ giặt nhanh không?"

Với những gia đình bận rộn, muốn tiết kiệm thời gian giặt đồ, đôi khi chỉ cần hiểu và sử dụng đúng chiếc máy giặt: đồ ít bẩn chọn giặt nhanh, đồ bẩn nhiều chọn chu trình dài, đồng thời dùng nước giặt phù hợp. Khi sử dụng đúng cách, giặt nhanh giúp rút ngắn việc nhà mà vẫn giữ quần áo sạch, thơm, sẵn sàng cho nhịp sống bận rộn của cả gia đình.

Thanh Loan