Ngày 27/3, tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Nguyễn Huy Ngọc khẳng định, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2026 mang dấu mốc đặc biệt khi lễ hội được tổ chức trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, đồng thời vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi họp báo.

Theo ông Ngọc, đây là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng để tri ân công đức các Vua Hùng và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài và là cơ hội “vàng” để tỉnh Phú Thọ giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh.

Thông tin tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, Lễ hội được tổ chức với 2 phần chính: Các nghi thức truyền thống (phần lễ) và chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch (phần hội), diễn ra trong 10 ngày từ 17 - 26/4 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ).

Trong đó, phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ và Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày 26/4 (tức 10/3 âm lịch). Phần hội là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú.

Theo BTC, một trong những điểm nhấn tại Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay đó là Lễ hội văn hóa dân gian đường phố sẽ được khôi phục và kết nối với chương trình Sắc màu Du lịch Đất Tổ. Đặc biệt, lần đầu tiên 148 xã, phường của Phú Thọ được chia làm 18 cụm sẽ tham gia Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.